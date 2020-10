Primo piano Augusta, controlli dei carabinieri: automobilisti multati per 8.500 euro, segnalati due assuntori di marijuana di

AUGUSTA – Venti esercizi commerciali controllati negli ultimi giorni, per verificare il rispetto delle misure governative anti-Covid, e nessuna sanzione da parte dei carabinieri della compagnia di Augusta.

Nel territorio di competenza, tra Augusta e Francofonte, sono stati numerosi anche i posti di controllo in corrispondenza delle principali arterie stradali cittadine ed extraurbane. Comprendendo pure le ispezioni, viene reso noto il seguente bilancio: controlli a 290 persone e 162 veicoli, eseguite 27 perquisizioni personali, veicolari e domiciliari.

Le principali violazioni del codice della strada contestate agli utenti sono: 7 contestazioni per mancato utilizzo delle prescritte cinture di sicurezza; 2 per guida con telefono cellulare; 3 per mancanza di copertura assicurativa Rca; 1 per guida senza aver mai conseguito la patente di guida. Le multe elevate raggiungono complessivamente un importo di circa 8.500 euro, mentre sono 4 i documenti di circolazione ritirati e 45 i punti sottratti dalle patenti di guida.

Non sono mancati i sequestri di piccole quantità di sostanze stupefacenti, con relative segnalazioni in via amministrativa quali assuntori alla Prefettura di Siracusa. I carabinieri dell’aliquota radiomobile, durante una perquisizione personale e domiciliare a carico di un 45enne augustano, hanno infatti rinvenuto 1 grammo circa di marijuana, nonché 3 “spinelli” già confezionati nascosti nella mobilia del vano cucina. Invece, i carabinieri della stazione di Augusta hanno rinvenuto circa 2 grammi di marijuana occultati nel marsupio di un giovane.

(Foto di copertina: generica)