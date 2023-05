Primo piano Atletica Augusta, Cipriano secondo miglior italiano alla storica “Gozo half marathon” di

AUGUSTA – Un bel risultato per l’Asd Atletica Augusta è arrivato domenica scorsa da Malta, dove si è corsa la 48ª edizione della “Gozo Half marathon“. Soddisfazioni, poi, moltiplicate un paio di giorni dopo con i successi dei più giovani atleti neroverdi alla tappa siracusana del 9° Festival del mezzofondo in pista.

Nell’isola dell’arcipelago maltese, il 47enne augustano Matteo Cipriano (nella foto di copertina) si è piazzato 24° assoluto (3° di categoria SM45) su 352 podisti al traguardo della mezza maratona caratterizzata da salite e discese, fermando il cronometro a 1h 37′ 06″. Un tempo che gli ha consentito, in particolare, di essere il secondo italiano più veloce in gara.

Atletica Augusta presenta, nella stessa domenica, anche alla 3ª “Scoglitti race half marathon“, nella frazione balneare di Vittoria (Ragusa), con 112 atleti classificati. Vi hanno preso parte Pasquale Accettullo, Domenico Ballotta e Roberto Greco, che hanno condiviso il passo gara facendo registrare lo stesso tempo 1h 39′ 32” (50ª posizione assoluta). Un atleta neroverde anche nella 10 km, Sergio Lombardo, che ha fatto registrare il tempo di 52’ 28”.

Nel piovoso pomeriggio di martedì 2 maggio, al campo scuola “Pippo Di Natale” a Siracusa, spazio ai giovani per il 9° Festival del mezzofondo provinciale. L’Asd Atletica Augusta ha conquistato quattro podi nelle categorie Esordienti.

Nicolò Spinali ha vinto la categoria Esordienti 8 maschile, sul podio al 3° posto anche Emanuele Mallo (vedi foto all’interno). 2ª nella categoria Esordienti 8 femminile Martina Prisutto, come 2ª nella categoria Esordienti 10 è giunta Chiara Micciulla. Ai piedi del podio, nelle rispettive categorie, Andrea Giuffrida (EM5) e Riccardo Carta (EM8).

Prossima gara giovanile in calendario direttamente in casa, nell’ambito della 22ª edizione della “Stramegara“, domenica 21 maggio alle ore 17 in piazza Duomo.