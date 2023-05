Primo piano Augusta, lo chef Marco Bertoni “ambasciatore della cultura gastronomica italiana” di

AUGUSTA – Lo chef augustano Marco Bertoni ha ricevuto un attestato di “ambasciatore della cultura gastronomica italiana nel mondo“. Un riconoscimento benaugurante, in particolare dopo aver superato recenti vicissitudini di salute, tornando in tempi record ai fornelli della nota struttura per ricevimenti a Misterbianco (Catania) di cui dirige la cucina.

A rilasciare l’attestato è “Italian hospitality“, sodalizio culturale che premia “attività e chef che privilegiano i piatti creati e sviluppati con prodotti tipici del territorio“, come riferisce il suo vicepresidente, il siracusano Salvo Cassarino, ospite di trasmissioni televisive locali sulla enogastronomia.

La cerimonia di consegna si è tenuta alcuni giorni fa nella struttura di Misterbianco, alla presenza tra gli altri dello chef catanese Rosario Magrì, “grande maestro della ristorazione” di Amira Italia (la nota “Associazione maitre italiani ristoranti e alberghi”), che ad Augusta ha lasciato un ricordo indelebile per aver lanciato la storica “Trattoria Donna Ina”.

“Onorato di portare avanti il nome nella ristorazione del grande cavaliere Pippo Bertoni (il padre di Marco scomparso nel 2010, ndr), posso dire che è una grande responsabilità quella di essere ambasciatore della cucina italiana nel mondo – commenta lo chef augustano – Mi piace l’idea di contribuire a divulgare soprattutto la cucina mediterranea, e quella siciliana in particolare, fatta di piatti di origini antiche come quella araba, fenicia, greca“.

“La pasta col nero di seppia, piatto tradizionale del Venerdì santo ad Augusta – aggiunge Marco Bertoni – è uno dei piatti che porterò in giro“.

(Nella foto di copertina: Marco Bertoni al centro, a destra Rosario Magrì)