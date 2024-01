Primo piano Atletica Augusta, giovane runner-canottiere vince titolo siciliano di corsa campestre a Nicolosi di

AUGUSTA – Il dodicenne Flavio Spinali porta i colori dell’Asd Atletica Augusta sul gradino più alto del podio nella prima prova regionale del campionato di società di cross agonistico e promozionale, svolta ieri a Nicolosi (Catania).

Il giovanissimo runner neroverde, che è promessa anche del remo collezionando titoli siciliani con la Canottieri Club Nuoto Augusta, ha vinto la gara nella categoria Ragazzi sulla distanza di 1,5 km precedendo con il tempo di 5’31” altri 58 atleti di pari età. La vittoria, ottenuta con uno strappo negli ultimi 100 metri, gli vale il titolo siciliano di categoria nel cross (corsa campestre).

Oltre alla brillante prestazione di Flavio Spinali, si registrano anche il 5° posto di Nicolò Spinali e il 25° di Emanuele Pitruzzello nella categoria Esordienti maschile 10 sulla distanza di 600 m, gara promozionale con 49 atleti al via. Nella Esordienti femminile 10, sulla medesima distanza, Martina Prisutto si classifica 14ª. Tra i giovani atleti neroverdi classificati anche Chiara Micciulla (categoria Ragazze, distanza 1 km), Matteo Prisutto (Ragazzi, distanza 1,5 km), Alessandro Giuffrida (Cadetti, distanza 2,5 km). A completare la pattuglia augustana a Nicolosi, Federico Coco (Juniores).

“I risultati conseguiti sono il frutto di un intenso lavoro svolto dalla dirigenza e dai tecnici della società neroverde su bambini e ragazzi della scuola di atletica leggera, che anche quest’anno può vantare di più di 50 iscritti“, sottolineano in una nota i vertici dell’Asd Atletica Augusta.

“Da più di 15 anni – prosegue la nota del sodalizio neroverde – lavoriamo sul territorio per far crescere, prima che atleti, cittadini che attraverso l’atletica possano contribuire in modo fattivo a formare la buona società del futuro“.

Un impegno che assume particolare rilevanza quando si considera che “a differenza delle altre società presenti alla competizione, che possono usufruire di una pista di atletica leggera, i nostri ragazzi svolgono l’attività nella palestra dell’istituto superiore “Arangio Ruiz” e presso la piazza Unità d’Italia“.