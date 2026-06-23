Eventi Atleta augustano dell’anno 2025, otto in lizza di

AUGUSTA – La 24ª edizione della cerimonia di premiazione dell’Atleta augustano per l’anno 2025 si svolgerà venerdì 26 giugno alle ore 18,30 nell’auditorium comunale “Giuseppe Amato”(anche detto teatro comunale) alla cittadella degli studi, nell’ambito della “Giornata del veterano sportivo”.

La manifestazione è organizzata dalla sezione locale dell’Unione nazionale veterani dello sport, intitolata a Rocco Cappello e presieduta da Sebastiano Mazziotta. Ospite d’onore della serata, condotta come di consueto dal giornalista Sebastiano Salemi, sarà Filippo Muscio, ex calciatore dilettante, designato vicepresidente nazionale Unvs.

Presenzieranno alla manifestazione autorità civili e militari, tra cui il sindaco Giuseppe Di Mare, il comandante marittimo Sicilia Lorenzano Di Renzo, il presidente regionale Coni Enzo Falzone, il delegato provinciale Coni Silvana Gambuzza.

Saranno 15 gli studenti-atleti premiati. Per la sezione Under 16, gli atleti segnalati dai dirigenti delle società sono 155. La sezione riservata agli atleti disabili vedrà la premiazione di 26 tesserati delle società sportive No.ve. Augusta e Nuova Augusta sport disabili.

Il prestigioso premio Atleta augustano dell’anno vedrà concorrere invece 8 atleti, che saranno rivelati nella serata della manifestazione. L’ultimo vincitore è stato il giovane powerlifter Marco Patania. Nell’albo d’oro del premio figurano: Antonio Scaduto (1999), Rosaria Puglisi (2000), As Augusta calcio a 5 (2001), Patrizio Triberio (2002), Laura Pasqua (2003), Marina Murè (2004), Maura Mugavero (2005), Asd Augusta No.ve. (2006), Cristina Petracca (2007), Asd Augusta Fc (2008), Giuseppe Ranno (2009), Giuseppe Cartelli (2010), Stefano Intagliata (2011), Andrea Tringali (2012), Barbara Saraceno (2013), Salvo Ravalli (2014), Francesca Cavallaro (2015), Sebastiano Galoforo (2016), Asia Agus (2017), Asd Maritime Futsal Augusta (2018), Giulia Contento e Giulio Blandino (2022), Giulia Aprile (2023).

Sezioni speciali e premiazioni sono il Memorial “Raffaella Aprile”, “Una vita per lo sport”, “Amatori dello sport”, “Eccellenza nello sport” e “Amici dell’Unvs”.

Quella organizzata dai veterani dello sport augustani è una manifestazione molto attesa in città. Si tratta di una vera e propria festa dello sport megarese, in cui viene dato risalto alle società, ai dirigenti e agli atleti che anche nell’anno solare precedente hanno portato in alto, a livello regionale, nazionale o internazionale, i colori della città federiciana.

(Nella foto di repertorio in copertina: il palco della manifestazione “Atleta augustano dell’anno” 2016)