Sport Atletica Augusta, il vicepresidente Liuzzo vince la “Straragusa” con i nuovi colori. Sette neroverdi in gara di

AUGUSTA – Prima mezza maratona della nuova stagione per l’Asd Atletica Augusta, con la “Straragusa” 2020 corsa ieri, gara sulla distanza di 21,197 km inserita nell’ambito della 17ª Maratona di Ragusa organizzata dall’Asd No al doping Ragusa. Numeri da record per questa edizione, con oltre mille atleti al traguardo tra maratona e mezza maratona, in una suggestiva e bellissima giornata di sole dal clima quasi primaverile. Circa 700 i podisti della mezza maratona.

La “Straragusa” è andata all’ormai ex atleta di punta neroverde Tony Liuzzo con il tempo di 1:10:52. Sciclitano di origine ma augustano d’adozione per diversi anni, ha trionfato per la prima volta con i colori sociali dell’Asd Running Emotion di Pozzallo, società ragusana con la quale ha intrapreso un progetto nell’ambito della corsa unita al sociale e all’integrazione. Liuzzo, che aveva chiuso il 2019 con i colori neroverdi regalandosi, il 15 dicembre, il 2° posto assoluto alla mezza maratona di Catania, resterà vicepresidente dell’Asd Atletica Augusta.

Alla mezza maratona di Ragusa, ottime le prestazioni dei sette atleti augustani partecipanti (nella foto di copertina): primo della spedizione megarese è stato Sebastiano Alicata, con il tempo di 1:24:13, 31° assoluto e ottavo nella categoria SM45; venti secondi dietro arriva Pasquale Traina, con il tempo di 1:24:37, 37° assoluto vincendo la categoria SM55; seguono Mario Vadalà, con il tempo di 1:32:56, 151° assoluto e ventesimo nella categoria SM50; poi Roberto Greco 174°, Pasquale Accettullo 175° e Domenico Ballotta 176°, tutti e tre nella categoria SM45 e giunti insieme con il tempo di 1:34:41; quindi Francesco Virlinzi, con il tempo di 1:35:44, 196° assoluto.

Soddisfatti i dirigenti neroverdi per questo weekend di gare che ha visto protagonisti, nella giornata di sabato, anche i piccoli atleti della scuola di atletica leggera coordinata da Ennio Salerno al campo “Pippo Di Natale” a Siracusa, per la manifestazione su pista organizzata dalla Milone Siracusa. Sulla distanza di 60 metri, nella categoria ragazzi, Lorenzo Di Giovanni e Maria Viola Puleo si sono piazzati rispettivamente al 5° e 6° posto.

Prossimo appuntamento per l’Atletica Augusta al Cross “Città di Avola”, prima prova del Grand prix provinciale, in programma domenica 9 febbraio.