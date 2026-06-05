Sport Atletica Augusta, piccoli esordienti brillano nella 2ª tappa del Trofeo Kids a Siracusa di

AUGUSTA – Grande entusiasmo per i giovani dell’Atletica Augusta che lo scorso weekend hanno partecipato alla seconda tappa del Trofeo Kids Plus, svoltasi a Siracusa. La manifestazione, dedicata alle categorie Esordienti 8 e 10 anni, ha visto la partecipazione di numerose società podistiche siciliane.

Al campo scuola “Pippo Di Natale”, i piccoli atleti augustani si sono cimentati in diverse prove di biathlon o triathlon, dalla corsa sui 300 metri, al salto in lungo, al lancio del vortex.

Tra le performance più significative, spiccano il 1° posto nei 300 metri di Andrea Giuffrida e il 4° posto nel lancio del vortex di Laura Di Grande. Il gruppo annovera le partecipazioni alla manifestazione anche di Tancredi Roggio, Sabrina Di Paola e Francesca Cosentino (seconda nella sua batteria dei 300) tra gli Esordienti 10, di Federico Roggio, Alfredo Sicari (secondo nella sua batteria dei 300) ed Elia Di Paola tra gli Esordienti 8.

“Nonostante la giovanissima età, i ragazzi hanno dimostrato concentrazione e passione, elementi fondamentali per costruire le basi di un futuro sportivo solido“, commenta la dirigenza della società neroverde.

“Per l’Atletica Augusta – prosegue il commento – queste tappe rappresentano non solo una competizione, ma soprattutto un momento di crescita per i giovani atleti, dove divertimento, socializzazione e sport camminano mano nella mano“.