Sport Atletica Augusta, ritorno alle gare per gli esordienti con due podi nella corsa campestre di Avola di

AUGUSTA – La terza edizione del trofeo “Artemide”, organizzata dall’Asd Siracusatletica ad Avola la scorsa domenica 20 febbraio, sulla pista ciclabile di via Mattarella, ha segnato il ritorno alle gare per i più piccoli podisti neroverdi, quelli della scuola di atletica dell’Asd Atletica Augusta.

Alla gara regionale di corsa campestre sono state coinvolte varie categorie, dagli esordienti 5 anni fino alla categoria assoluti. Un momento importante per gli esordienti augustani tra 5 e 10 anni in trasferta, che hanno ritrovato lo spirito di una manifestazione federale e hanno condiviso l’evento insieme ad altre venti squadre della Sicilia orientale. Sette in totale i neroverdi, di cui due sono andati a podio centrando altrettante medaglie di bronzo.

Hanno ottenuto il 3° posto Chiara Micciulla, nella categoria Esordienti femminili 10 anni sulla distanza di 600 metri, e Maria Giuffrida, nella categoria Esordienti femminili 8 anni sulla distanza di 400 metri.

Per completare i risultati della squadra neroverde (vedi foto di copertina), si menzionano Andrea Giuffrida e Gabriele Puccio arrivati rispettivamente 5° e 9° sulla distanza di 200 metri nella categoria Esordienti 5 anni; Martina Vacante 10ª nella categoria Esordienti femminili 8 anni, Emanuele Pitruzzello 6° nella categoria Esordienti maschili 8 anni e Marco Speranza al 7° posto nella categoria Esordienti maschili 10 anni.

“Bellissima giornata di sport con tanti piccoli atleti – ha commentato Lino Traina, presidente dell’Asd Atletica Augusta – Dopo due anni di inattività per la pandemia, sono tornati a gareggiare all’aperto accompagnati ed incitati dai loro genitori“.