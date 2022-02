Primo piano Augusta, Covid, scendono ancora i positivi ma non i ricoveri di

AUGUSTA – Per la seconda settimana consecutiva, gli attuali positivi al Covid-19 sono in calo nel territorio comunale: 354 secondo il dato Asp divulgato oggi dal Comune, 148 in meno rispetto al 25 febbraio.

Non diminuisce, invece, il numero degli augustani ospedalizzati nei reparti Covid dei nosocomi della provincia: 11, tutti in terapia ordinaria, dato più alto da fine gennaio (12).

Secondo i dati nell’ultimo bollettino del Dasoe (Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico) della Regione siciliana, relativo alla settimana dal 14 al 20 febbraio, i nuovi casi ad Augusta sono stati 325, con un’incidenza cumulativa settimanale per centomila abitanti pari a 932,38, superiore alle medie regionale e nazionale (rispettivamente 768,17 e 613,25) ma inferiore al dato provinciale pari a 1.210,92 (la più alta in Sicilia). L’incidenza cumulativa locale è risultata comunque in decremento del 20 per cento rispetto alla settimana precedente.

Per quanto riguarda il progresso della vaccinazione, in città si è raggiunto il 52,3 per cento della popolazione in età vaccinale con terza dose. Dal 1° marzo il centro vaccinale di Punta Izzo osserverà i seguenti orari: dal lunedì al sabato ore 8,30-13,30; lunedì e giovedì anche ore 15-18; per vaccinazioni pediatriche giovedì ore 15-18 e sabato ore 8,30-13,30.

(Nella foto di repertorio in copertina: reparto Covid dell’ospedale “Trigona” di Noto)