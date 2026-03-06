Sport Atletica Augusta, sei baby marciatori a medaglia nella prima prova del trofeo regionale “Trinacria” di

AUGUSTA – La marcia giovanile riparte nel segno dell’Atletica Augusta. La scorsa domenica, 1 marzo, sulla pista del Campo scuola di Picanello a Catania, i baby atleti neroverdi hanno conquistato sei medaglie complessive, di cui quattro ori, un argento e un bronzo, nella prima prova del Trofeo regionale di marcia “Trinacria”, distinguendosi tra i protagonisti della manifestazione.

Sotto il sole del capoluogo etneo, la spedizione augustana ha confermato la crescita del settore giovanile della società neroverde, a cominciare dai quattro successi individuali.

Sul gradino più alto del podio sono saliti Alessandro Steno, primo nei 400 metri della categoria M6, Andrea Albani nella M8 e Laura Di Grande nella F8, entrambi vincitori sui 600 metri, e Ladj Sissoko, dominatore dei 2.000 metri nella categoria Ragazzi.

Inoltre, Astan Sissoko ha conquistato l’argento nei 400 metri della categoria F6, mentre Francesca Cosentino ha centrato il terzo posto, che vale il bronzo, nei 1.000 metri della categoria F10.

Buone indicazioni sono arrivate anche dagli atleti rimasti appena fuori dal podio ma autori di prestazioni cronometriche di rilievo: Matteo Ranno nei 1.000 metri categoria M10, Martina Presutto nei 2.000 metri Ragazze e Agnese Caramagno nei 3.000 metri della categoria Cadette.

“Soddisfazione per un percorso di eccellenza, che troverà ulteriore slancio con la prossima apertura del polo atletico di Augusta“, sottolinea la dirigenza dell’Asd Atletica Augusta, che continua a investire nel vivaio e nella crescita dei giovani talenti dell’atletica leggera cittadina.