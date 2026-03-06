Primo piano Augusta ricorda Lorenzo Mallo, a un anno dalla morte il tributo nel luogo dell’incidente stradale di

AUGUSTA – A un anno dalla tragica scomparsa, è stato commemorato Lorenzo Mallo, il 19enne morto in un incidente stradale autonomo avvenuto la sera del 3 marzo lungo la strada provinciale 1 Augusta-Brucoli. Un momento di raccoglimento che ha riunito familiari, amici e numerosi cittadini per rinnovare il ricordo della giovane vittima della strada, per la quale si proclamò il lutto cittadino.

La commemorazione si è aperta con una messa in suffragio celebrata nella chiesa di San Nicola di Bari a Brucoli. Al termine della funzione religiosa, i partecipanti si sono spostati nel luogo in cui, un anno fa, si verificò il tragico sinistro, all’altezza dell’ex Plastjonica. Proprio in quel punto, lungo la strada che collega il borgo marinaro all’ingresso della città, il giovane perse la vita mentre viaggiava a bordo di un’auto guidata dal fratello maggiore, rimasto ferito e soccorso dai sanitari.

I veicoli dei presenti alla riunione spontanea sono stati accolti nel piazzale privato di un’azienda situata lungo quel tratto viario. Familiari e amici hanno raggiunto il punto in cui è stato realizzato un murale dedicato a Lorenzo, raffigurato sorridente su una porzione del muro di cinta privato.

Attorno al murale è stato allestito nel tempo un piccolo memoriale adornato di fiori, diventato un luogo spontaneo di ricordo per quanti intendono fermarsi a rendere omaggio al giovane. Sopra la rete che sovrasta il muro è stato collocato anche uno striscione con alcune fotografie di Lorenzo e una frase che richiama il celebre verso della canzone Sally di Vasco Rossi: “La vita è un brivido che vola via… È tutto un equilibrio sopra la follia”.

Al termine del momento di raccoglimento, molti presenti hanno rilasciato dei palloncini bianchi verso il cielo, come avvenne per l’ultimo saluto dinanzi al feretro dopo le esequie celebrate in chiesa Madre.