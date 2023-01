Primo piano Atletica Augusta, soddisfazioni dai baby ad Avola e al campionato regionale di cross a Regalbuto di

AUGUSTA – L’Asd Atletica Augusta si è resa protagonista con i propri podisti, di tutte le età, in ben tre manifestazioni del fine settimana appena trascorso.

Presente domenica a Regalbuto (vedi foto di copertina), nell’Ennese, alla prima prova del campionato regionale di cross (corsa campestre), riservato alla categorie agonistiche e promozionali, su un percorso reso impervio dal fango provocato dalle piogge e dai continui sali e scendi con cambi di direzione. L’Atletica Augusta ha brillato in particolare con Chiara Micciulla, nella categoria EF10 (esordienti 10-11 anni) sulla distanza dei 600 metri: con il tempo di 1’52” si è piazzata di rimonta al secondo posto, sul podio tra due pari età trapanesi. Ottimi piazzamenti anche per altri due neroverdi: nella categoria Ragazzi, sulla distanza dei 1.500, è giunto 6° Flavio Spinali; Giorgia Messina, nella categoria Allieve sulla distanza dei 3.000, conducendo una buona gara dal punto vista tattico e prudente visto il suo stato di forma non ancora al top, è giunta al traguardo 7ª.

Il giorno precedente, sabato, quasi trenta neroverdi della Scuola di atletica leggera presenti alle gare del 1° “Meeting invernale – Città di Avola” (vedi foto all’interno), organizzato sotto l’egida della Fidal. Due vittorie con Andrea Giuffrida nella categoria EM5 sulla distanza dei 200 metri e Nicolò Spinali nella categoria EM8 sulla distanza dei 300. Tre i secondi classificati: con Martina Prisutto nella categoria EF8 sulla distanza dei 300, Mia Loi categoria EF5 sulla distanza dei 200 e Chiara Micciulla categoria EF10 sui 50. Nella categoria Allievi si è distinto Federico Coco, impegnato sulla distanza dei 4.000, che in una gara con grande partecipazione di atleti ed elevata qualità tecnica, ha tagliato il traguardo al 21° posto.

Domenica di gara anche per i master dell’Atletica Augusta, con la diciottesima edizione della “Maratona di Ragusa“. I sei podisti neroverdi presenti hanno preso parte alla mezza maratona, che ha visto circa 650 atleti al via nonostante condizioni meteorologiche tutt’altro che ideali. Ottimo 31° posto assoluto per Sebastiano Alicata (SM45) che ha centrato il suo miglior personale sulla distanza con il tempo di 1h 22′ 38″. Tra i primi cento anche Matteo Cipriano (SM45) giunto 87°, a seguire Domenico Ballotta, Antonio Maiolino, Vincenzo Di Domenico e Roberto Argentino.

“La dirigenza dell’Atletica Augusta è molto soddisfatta per i risultati centrati dai propri atleti piccoli e grandi – è il commento della società neroverde – I risultati arrivano dopo tanto lavoro e dedizione da parte dei nostri istruttori Lino Traina, Chicca Giliberto, Roberto Argentino, Elena Impellizzeri e Luca Passanisi e la collaborazione di Tony Liuzzo“.