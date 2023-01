Primo piano Augusta, scatta l’allerta meteo “gialla” di

AUGUSTA – Viene diramata l’allerta meteo in tutta la Sicilia per le ventiquattr’ore di mercoledì 25 gennaio. Si tratta di un livello di allerta “giallo” inerente al rischio meteo-idrogeologico, che scatta già da questo martedì 24 pomeriggio, almeno nel Siracusano, comportando per gli enti locali una immediata fase operativa di “attenzione“.

Secondo l’avviso del dipartimento regionale della Protezione civile, nella giornata di mercoledì le precipitazioni potrebbero essere “da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, meridionali ed orientali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli“.

Possibili nevicate “al di sopra degli 800-1000 metri, con apporti al suolo generalmente deboli“.

(Nella foto di repertorio in copertina: nubi sul Castello svevo di Augusta)