Sport Atletica Augusta sul podio dei campionati regionali di atletica leggera Fisdir di

AUGUSTA – Si è conclusa in festa la stagione sportiva 2025 per l’atletica leggera paralimpica, con la cerimonia di premiazione dei Campionati regionali Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali) svoltasi il 30 novembre in una nota struttura ricettiva di Palermo. L’Asd Atletica Augusta al primo anno di partecipazione è sul podio regionale, raggiungendo un risultato di grande prestigio: il terzo posto assoluto nella classifica Open del campionato di atletica leggera.

Dopo un’intensa stagione distribuita su tre impegnative prove nelle città di Palermo, Messina e Siracusa, la società neroverde ha messo in campo talento, determinazione e costanza di risultati. Il sodalizio neroverde ha registrato vittorie in diverse specialità chiave: salto in alto, lancio del disco, getto del peso, lancio del giavellotto e marcia 400 metri.

Si sono distinti, nelle rispettive discipline: Gabriele Pandolfo, protagonista nel getto del peso e nella staffetta e salto in alto; Lorenzo Bosco, eccellente nel salto in alto e nella staffetta; Daniel Calabrò, velocista e mezzofondista nei 400 e 800 metri, fondamentale in staffetta; Hakan Ollandini, determinante nel getto del peso, nel lancio del disco e in staffetta; Santo Fabiano Ternullo, un lanciatore completo, in gara nel getto del peso, nel lancio del disco e nel lancio del giavellotto. Nel settore promozionale, la giovane Roberta Saia ha ben figurato, partecipando con entusiasmo e impegno nelle gare di vortex e vincendo la marcia 400 metri.

La dirigenza che ha guidato gli atleti al successo è composta dal presidente e allenatore Lino Traina, dal vicepresidente Roberto Argentino e dall’allenatore Peppe Costa.

L’Asd Atletica Augusta si attesta così non solo quale fucina di talenti sportivi, ma anche come faro di inclusione sociale. “La gioia che i ragazzi ci regalano è la nostra vera medaglia d’oro – fanno sapere i dirigenti attraverso una dichiarazione congiunta – L’atletica è uno sport universale, e la nostra missione è renderlo accessibile a tutti. È per questo che la nostra società offre la partecipazione gratuita a tutti i ragazzi. Vedere l’impegno, il sorriso e i risultati dei nostri atleti è la più grande soddisfazione“.

“Per la prossima stagione – anticipano i dirigenti neroverdi – il nostro obiettivo non è solo confermare la nostra presenza sul podio, ma puntare a migliorare ancora la posizione in classifica generale. Soprattutto, intendiamo allargare ulteriormente la nostra base di tesserati, per dare a un numero sempre maggiore di atleti la possibilità di vivere l’esperienza agonistica e i valori sani dello sport Fisdir. Continueremo a lavorare con passione e dedizione, portando il nome di Augusta in alto“.