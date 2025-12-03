Primo piano Augusta, rubano il borsello del parroco prima della messa: denunciata coppia di

AUGUSTA – Sono stati identificati e denunciati dalla Polizia di Stato i presunti autori del furto avvenuto ieri all’interno della sagrestia della chiesa di San Francesco di Paola, nel cuore dell’Isola. Si tratta di una coppia composta da un uomo di 27 anni e da una donna di 21, non residenti ad Augusta, già noti alle forze dell’ordine per reati analoghi commessi in città.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del locale commissariato di pubblica sicurezza, i due avrebbero agito poco prima dell’inizio della celebrazione, approfittando delle fasi preparatorie della Santa Messa. Introducendosi nella sagrestia, si sarebbero impossessati del borsello del parroco, contenente effetti personali.

Il sacerdote, accortosi immediatamente del furto, ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato. Gli agenti, avvalendosi delle immagini del sistema di videosorveglianza, sono riusciti a individuare in breve tempo i presunti responsabili, procedendo alla loro denuncia in stato di libertà per furto aggravato.

Non essendo residenti ad Augusta, a carico dei due giovani potrebbe arrivare l’emissione da parte del questore della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel territorio comunale.

(Nella foto di repertorio in copertina: commissariato di Augusta)