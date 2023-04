Primo piano Atletica Augusta tra Catania, Marsala e Orbetello. Alicata in top ten della “10 km Corri per Telethon” di

AUGUSTA – Scorsa domenica su tre fronti di gare per i neroverdi dell’Atletica Augusta, che in particolare a Catania hanno registrato un podista classificato tra i primi dieci della terza edizione della “Corri per Telethon“, prova del campionato regionale assoluto sulla distanza di 10 km.

Si tratta di Sebastiano Alicata, giunto al 10° posto assoluto con il tempo di 33′ 26″, seguito dal trio di compagni di squadra Lino Traina, Mario Vadalà e Matteo Cipriano classificatisi al 27° posto con il tempo condiviso di 36’12”. In gara anche Salvatore Micciulla arrivato al traguardo 64° e Carmelo Intagliata, all’esordio agonistico, giunto 95° (tutti nella foto di copertina).

Un altro atleta neroverde era impegnato a Marsala (Trapani), per l’ottava edizione della “Maratonina del vino” nella quale si sono misurati sulla distanza di 21,09 km quasi 700 atleti. È stata buona la prestazione del master 60 Domenico Scali, classificatosi 9° di categoria con il tempo di 1h 35′ 07″.

Trasferta in provincia di Grosseto, invece, per Vincenzo Di Domenico, in occasione del tredicesimo “Giro della laguna“, la mezza maratona di Orbetello, promossa dal Lions club locale, con 718 podisti al traguardo. L’augustano, categoria master 60, ha sfidato il forte caldo e ha comunque concluso la gara con il tempo di 1h 50′.