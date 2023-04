Primo piano Augusta, confronto tra Cna e amministrazione su Zes e Programmazione 2021-2027 di

AUGUSTA – Si è tenuto ieri pomeriggio a palazzo di città un confronto, su Zone economiche speciali (Zes) e Programmazione 2021/2027 (fondi strutturali Ue), tra i vertici provinciali e locali della Cna e l’amministrazione comunale di Augusta, rappresentata dal sindaco Giuseppe Di Mare e dall’assessore Tania Patania, presente anche il neo consulente del sindaco per Zes e sviluppo locale, Alessandro Ambrosio. Per la Confederazione dell’artigianato e della Pmi, hanno partecipato la presidente territoriale (provinciale) Rosanna Magnano, il segretario territoriale (provinciale) Gianpaolo Miceli, il presidente e il coordinatore comunali, rispettivamente Fabio Cannavà e Francesco Messina.

Un incontro definito “proficuo” dalla Cna Siracusa, che ha messo “al centro del dialogo – si legge nel comunicato stampa – la concretizzazione dei processi di sviluppo per le Zone economiche speciali, l’importante prospettiva di utilizzo dei fondi comunitari 2021/2027 e in generale le attività di programmazione della città“.

“Siamo pronti ad una proficua collaborazione – dichiara, a margine dell’incontro, Fabio Cannavà, presidente Cna Augusta – che metta a disposizione della città le nostre competenze ed esperienze con l’obiettivo di spingere il territorio a rilanciarsi dopo anni difficilissimi“.

Sulle Zes, all’atto della nomina di Ambrosio da parte del sindaco (con propria determina del 31 marzo scorso), lo stesso Cannavà dichiarava allora che “la sede territoriale di Augusta accoglie con favore l’interesse dell’amministrazione comunale per lo sviluppo delle Zone economiche speciali“, aggiungendo che “si tratta di una scelta opportuna anche in ragione delle qualità di Alessandro Ambrosio, una scelta che conferma la reale volontà di valorizzare questo strumento fondamentale che Cna considera cruciale per il rilancio di comparti economici strategici per l’intera provincia“.

In merito all’incontro di ieri, si registrano anche le dichiarazioni congiunte dei vertici siracusani, Rosanna Magnano e Gianpaolo Miceli: “Vogliamo lavorare per dare concretezza agli investimenti sulle Zes e per fare buona spesa sulle risorse della Programmazione 2021/2027 che vedrà Augusta al centro della gestione di importanti finanziamenti anche per il mondo delle Pmi, senza dimenticare i piani locali di sviluppo come il Prg, il Pudm ed i piani particolareggiati. Lavoriamo inoltre per la nascita di nuove iniziative imprenditoriali grazie al nostro sportello start-up“.

Il sindaco Giuseppe Di Mare, definendolo “un momento di confronto importante“, dichiara: “Ringrazio la Cna per la grande disponibilità che ha mostrato nei confronti della mia amministrazione e della città di Augusta, sono certo che attueremo un percorso di programmazione condiviso e partecipato per il nostro territorio e nei confronti delle imprese e degli artigiani di Augusta“.