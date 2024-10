Cronaca Augusta, 19enne in auto non si ferma all’alt della polizia: l’inseguimento per la Borgata di

AUGUSTA – Si è concluso con la denuncia in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale l’inseguimento di un giovane automobilista per le strade della Borgata.

Nei pressi di corso Sicilia, non si è fermato all’alt intimatogli dall’equipaggio di una volante della Polizia di Stato e avrebbe tentato la fuga.

Ne è scaturito un inseguimento per le strade urbane, con il giovane a effettuare “manovre pericolose che mettevano a repentaglio la sicurezza stradale“.

Una volta raggiunto e bloccato dagli agenti, l’automobilista è stato identificato quale diciannovenne e, oltre alla denuncia penale, sanzionato per guida senza patente.

