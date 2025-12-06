Primo piano Augusta, 25 anni della corale “Iubilaeum”: dal patrimonio dello Stabat Mater ai prossimi traguardi di

AUGUSTA – La Corale polifonica “Iubilaeum – Città di Augusta” celebra in questi giorni venticinque anni di attività ininterrotta, un traguardo che testimonia un percorso di musica, fede e comunità iniziato nella parrocchia di San Francesco di Paola e proseguito senza interruzioni grazie all’impegno di generazioni di coristi, sapendo unire voci, talenti e spiritualità in un’unica realtà armonica.

La “Iubilaeum” nasce con l’intento di arricchire le celebrazioni della parrocchia e, in particolare, di custodire e interpretare lo Stabat Mater di Jacopone da Todi, la cui melodia, secondo la tradizione augustana, sarebbe stata composta da un anonimo musicista del Settecento. Un patrimonio che è divenuto negli anni la “colonna sonora” della Settimana santa augustana.

Il nome dell’associazione richiama l’anno giubilare in cui, l’8 dicembre 2000, avvenne la sua costituzione. Un clima di festa, gioia e rinnovamento spirituale che continua a ispirare i membri del coro. La sua fondazione fu fortemente voluta già nel 1995 dall’attuale parroco don Francesco Scatà, al quale la Corale non manca di esprimere gratitudine, mentre dal 2002 la direzione è affidata al maestro Luigi Trigilio.

Nel suo percorso, la Corale ha ampliato repertori e competenze, passando dal gregoriano alla polifonia sacra classica, dalle composizioni moderne ai canti della tradizione popolare religiosa. Le prove settimanali, la formazione continua e il confronto con altri cori hanno alimentato una crescita costante. Centrale rimane la dimensione liturgica: accompagnare le celebrazioni parrocchiali, cittadine e diocesane. Nel coro, come evidenzia il direttore Trigilio, “ogni voce diventa preghiera, ogni armonia è pensata per elevare l’assemblea“.

La Corale ha partecipato negli anni a rassegne, iniziative culturali e manifestazioni religiose, collaborando con realtà musicali sia ecclesiali che laiche e consolidando la propria presenza a livello regionale, nazionale e internazionale. Di particolare rilievo le esperienze in Ungheria e in Spagna, dove il coro ha ottenuto il primo posto assoluto in entrambe le occasioni. La più recente esibizione pubblica è quella in chiesa Madre, il 4 dicembre, per celebrare Santa Barbara patrona della Marina militare e dei Vigili del fuoco (vedi foto di copertina), alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia.

Secondo i componenti stessi della “Iubilaeum” il vero punto di forza è il senso di appartenenza: un legame costruito nel tempo attraverso prove, celebrazioni ed esperienze condivise. Ogni voce che è passata dalla Corale, da chi è presente dagli inizi a chi ha seguito percorsi diversi, ha contribuito a costruire quella che oggi è considerata una realtà identitaria per Augusta.

Il venticinquesimo anniversario non rappresenta un punto di arrivo ma un nuovo inizio. Si apprende che il coro intende formare nuove generazioni, ampliare il repertorio, partecipare a rassegne e valorizzare la musica sacra nel territorio. Un percorso che, come osserva il direttore Trigilio, “continua con lo stesso entusiasmo di sempre, perché la musica è un servizio e una testimonianza di fede“.

La Corale intende esprimere, con l’occasione dell’anniversario, “riconoscenza ai direttori, ai coristi, alla parrocchia di San Francesco di Paola e a tutti coloro che hanno sostenuto questo cammino condiviso“, che oggi viene riconosciuto quale “patrimonio vivo della città di Augusta“.