Primo piano Augusta, 44 grammi di cocaina in casa: arrestato dalla polizia di

AUGUSTA – È stato arrestato ieri per detenzione di droga ai fini di spaccio un quarantottenne augustano. Poliziotti del locale commissariato di pubblica sicurezza, insieme a colleghi delle squadre mobili di Catania e di Siracusa, lo avevano raggiunto nella sua abitazione, in zona “Campo Palma”, per eseguire un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Catania.

Nell’occasione è stata effettuata una perquisizione domiciliare, all’esito della quale sono stati sequestrati 44 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

La droga è stata rinvenuta dagli agenti nonostante, secondo quanto ricostruito dalla Polizia, l’uomo abbia provato a disfarsene gettandola via dalla finestra della camera da letto. Al termine delle operazioni di rito, il quarantottenne è stato tradotto nel carcere di Cavadonna.

