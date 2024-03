Eventi Augusta, 8-9 marzo, eventi per la giornata della donna di

AUGUSTA – Si svolgeranno nel centro storico sia venerdì 8 marzo, giornata della ricorrenza internazionale, che sabato 9 marzo le iniziative per celebrare la donna e ricordare il percorso non ancora completato verso il raggiungimento della parità di genere.

Nel pomeriggio di venerdì 8, l’associazione “Genitori e figli” sarà in piazza Duomo, a partire dalle ore 17, per donare “un simpatico presente a tutte coloro che ci verranno a trovare nel nostro gazebo“, come si legge nella nota del sodalizio.

“Siamo fermamente convinti – scrive il presidente Antonio Caruso – che in tutto il mondo le donne devono avere libero accesso agli studi, alla politica, alla vita economica e lavorativa, alle cure mediche e godere anche nella sfera familiare degli stessi diritti degli uomini“.

Di fronte alla piazza, nella sede dell’associazione filantropica “Umberto I”, alle ore 18, è in programma la presentazione, promossa dal centro antiviolenza “Nesea“, del libro “H di Helena“. L’autore è l’avvocato romanziere siracusano Paolo Sarcià, che ha ambientato questa sua seconda opera letteraria in Sicilia tra la fine della Seconda guerra mondiale e gli anni sessanta.

Dopo i saluti del presidente del sodalizio ospitante, Mimmo Di Franco, e del sindaco Giuseppe Di Mare, dialogherà con l’autore l’avvocata augustana Alessandra Garufi, componente del comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Siracusa nonché socia dell’associazione antiviolenza locale. Seguirà un dibattito con l’intervento dell’avvocata Stefania D’Agostino, presidente dell’associazione antiviolenza “Nesea” di Augusta.

La mattina seguente, sabato 9 marzo dalle ore 9 alle 13, in piazza Duomo, avrà luogo la 4ª edizione del torneo di solidarietà di pallavolo “Nesea”, organizzato dal centro antiviolenza in collaborazione con l’Asd Pallavolo Augusta, l’Inner Wheel club Augusta e con la partecipazione di istituti scolastici cittadini.

Nella fascia oraria dell’evento sportivo, saranno vietate la circolazione e la sosta veicolare nel tratto di via Principe Umberto tra via Garibaldi e via Roma e nella stradella laterale di piazza Duomo. Sono previsti allestimenti a tema per le vetrine delle attività aderenti al Comitato commercianti Augusta.