Primo piano Augusta, particolare muro in pietra nell’Isola riemerge dalla vegetazione. “È di interesse storico?” di

AUGUSTA – Ha attirato l’attenzione di un esperto del patrimonio storico-culturale locale la “struttura, in pietra e a scarpa” che è emersa, presumibilmente dopo un’attività di diserbo, in un lotto privato tra via della Dogana e via XIV Ottobre, in prossimità del confine sud del cortile dell’ex convento di San Domenico. Nelle immagini di Google street view, datate 2018, la stessa struttura appare inglobata dalla vegetazione.

L’esperto è Luca Di Giacomo, dottore in storia e conservazione dei beni architettonici ed ambientali e guida turistica abilitata, nonché presidente dell’associazione “Marilighea” per la quale ha segnalato il manufatto alla Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Siracusa e all’Assessorato comunale alla Cultura.

Secondo la segnalazione di Di Giacomo, potrebbe trattarsi di “una struttura muraria di possibile interesse storico, a quanto pare ad oggi sconosciuta“, inoltre “la struttura, in pietra e “a scarpa”, ne dichiara l’antichità e richiama le opere fortificate difensive, sebbene – precisa – solo un’attenta e ravvicinata indagine potrebbe attestarne con esattezza cronologia e funzione“.

“Subito a nord di questa – si aggiunge nella segnalazione alla Soprintendenza – è stata pure identificata una scala in muratura con pedate in pietra lavica, apparentemente non di recente fattura, che potrebbe essere connessa all’elemento murario sopra descritto (così come due cantonali in pietra visibili più a monte a est)“.

“Non è stato possibile appurare l’esistenza di altri elementi di interesse storico possibilmente esistenti, data l’inaccessibilità del contesto – riferisce Di Giacomo – Gli elementi in oggetto sono stati intercettati solo negli scorsi giorni, probabilmente per essere venuta meno qualche barriera visiva che li ha nascosti fino ad oggi“.

L’associazione “Marilighea” pertanto chiede alla Soprintendenza aretusea di “adoperarsi per effettuare dei solerti accertamenti circa l’autenticità e dunque il valore storico dei ritrovamenti, e in tal caso per successive conseguenti azioni di tutela“.

Come ricorda nella segnalazione, a poche centinaia di metri, tre anni fa, la stessa associazione aveva segnalato un’altra opera muraria, della quale poi venne accertato l’interesse storico.