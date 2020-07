Primo piano Augusta, abbandono selvaggio di rifiuti anche ingombranti in contrada Mortilletto di

AUGUSTA – Le cosiddette zone esterne del comune sono soggette alla discarica abusiva di rifiuti di ogni genere in particolare dall’inizio della stagione calda, come da foto che riceviamo con cadenza settimanale dalle diverse località a nord del territorio. In riferimento agli ultimi scatti pervenuti alla Redazione, la discarica abusiva si trova in contrada Mortilletto, ad appena un paio di chilometri dal borgo marinaro di Brucoli.

Le ultime fotosegnalazioni sono di Gaetana R., sia di venerdì scorso che di questa domenica (vedi foto in copertina e all’interno), e mostrano la presenza di una discarica abusiva sulla strada provinciale 106, in prossimità della provinciale 57 Brucoli-Carlentini. La zona non è servita dalla raccolta porta a porta, tant’è che vi insistono i cassonetti per la raccolta differenziata, nelle ultime settimane periodicamente strapieni. Di diverse tipologie i rifiuti abbandonati, e tra quelli ingombranti “spiccano” i numerosi materassi.

“Siamo al degrado totale e all’emergenza sanitaria“, ci scrive la nostra lettrice Gaetana R., che ha provveduto ieri a segnalare la situazione tramite email al Comune. “Vi chiedo di intervenire effettuando controlli e mettendo delle telecamere – ha scritto all’Ente – Io pago regolarmente la tassa sulla spazzatura per rispetto delle norme e gradirei avere il controllo del territorio da parte dell’amministrazione“.