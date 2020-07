Sport Calcio a 5 amatoriale, al via maxi torneo estivo “Premier league Augusta” di

AUGUSTA – Tornano i tradizionali tornei di calcio a 5 amatoriale nell’estate augustana, una sorta di contributo al ritorno alla normalità dopo il rigido “lockdown” causa pandemia. Già dal 22 giugno, infatti, si possono svolgere gli sport da contatto in Sicilia, tra le prime regioni in Italia a consentirlo, pur con le dovute cautele previste dalle relative linee guida.

Parte questa domenica 12 luglio, alle ore 20, il torneo chiamato “Premier league Augusta 2020“, poiché impiega i nomi delle squadre del massimo campionato inglese, e si svolgerà fino a giovedì 6 agosto al “Play ball“, storica struttura dedicata al futsal.

Erede della prima edizione chiamata “Copa América Augusta 2019” (nella foto di copertina la squadra vincitrice del “Brasile”), a organizzare il torneo estivo sono dei ventenni augustani, segnatamente Rosario Carrabino, Giovanni Bonavia e, da questa seconda edizione, Stefano Flaminio. “Pura passione” li muove, “per riunire gli appassionati di futsal, per ripartire tutti in sicurezza dopo l’emergenza Covid“, dicono i tre giovani all’unisono.

Il tabellone al via stasera vede dodici squadre partecipanti, quattro in più della precedente edizione, suddivise in due gironi A e B. Le prime quattro di ogni girone si sfideranno in gare di andata e ritorno nei quarti di finale e in semifinale, per conquistare la finalissima, ed è in programma anche la classica finalina per il terzo posto.

Essendo il torneo aperto anche ai tesserati di società partecipanti ai campionati federali di futsal, non mancano i campioni. Tra gli altri, l’augustano Davide Spampinato, che ha vestito la maglia della nazionale maggiore, e gli italo-brasiliani Diogo e Jorginho, nonché diversi giocatori della Meta Catania, squadra militante nelle ultime due stagioni in Serie A.

Oltre all’ambita coppa per il primo posto e ai trofei per il resto del podio, per il capocannoniere e per il miglior portiere del torneo, sono previsti premi, forniti da attività commerciali del territorio, a margine di ogni gara da assegnare al miglior giocatore del match.

