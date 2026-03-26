Augusta, addio al professor Luigi Solarino: docente universitario e storico ambientalista

di Giorgio Càsole

AUGUSTA – A 91 anni di età si è spento Luigi Solarino, nativo di Rosolini, augustano di adozione, professore universitario in pensione di Chimica industriale all’università di Catania, presidente dell’associazione “Decontaminazione Sicilia”, di cui aveva fatto parte il compianto pediatra Giacinto Franco.

Luigi Solarino e Giacinto Franco furono a lungo impegnati per Augusta non solo sul versante ambientalistico come studiosi, ciascuno per la propria parte e con le proprie competenze, ma anche sotto il profilo dell’impegno politico, tanto d’ aver fondato il movimento cittadino “Augusta agli augustani”, per poter dare un contributo più diretto e incisivo nella gestione della cosa pubblica a favore, appunto, della tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini.

Giacinto Franco merita d’essere ricordato per le ricerche condotte sull’inquinamento da mercurio, con particolare attenzione alla salute delle donne. Luigi Solarino merita d’essere ricordato per le sue continue battaglie contro ogni tipo d’inquinamento: dall’impegnativa battaglia di decenni fa contro il progetto del depuratore a Punta Carcarella a quelle recenti, durante la sindacatura pentastellata, contro i possibili danni che le antenne 5G potrebbero arrecare alla salute umana a quelle, più recenti, durante l’attuale amministrazione, quando espresse la ferma contrarietà alla localizzazione nella rada di Augusta di un deposito di Gnl.

A causa delle sue malferme condizioni di salute, negli ultimi tempi, Luigi Solarino viveva, per quasi tutto l’anno, in una salubre località calabrese, ma non dimenticava le problematiche cittadine e manifestava, con mente sempre lucida, le sue argomentazioni a favore della salute pubblica con lettere aperte alle pubbliche amministrazioni, ai politici, ai cittadini.

I funerali si svolgeranno nella chiesa del Cristo Re, sabato 28 marzo, alle 10,30.

Il cordiale cordoglio dell’Editore e della Redazione alla famiglia e al figlio Giuseppe, corrispondente del Quotidiano di Sicilia.