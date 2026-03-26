Eventi Multisala Città della notte, programmazione film dal 26 al 31 marzo di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 26 marzo a martedì 31 marzo 2026

Gio 26 – Ven 27 – Sab 28 – Mar 31 marzo

Cena di classe (F. Mandelli, G. Esposito, B. Arnera) (1h e 41m): ore 17:00 – 19:00 – 21:00

Il dio dell’amore (I. Ragonese, F. Colella) (1h e 40m): ore 17:00 – 19:00

Notte prima degli esami 3.0 (S. Ferilli, G. Tognazzi) (1h e 40m): ore 21:00

Il bene comune (R. Papaleo, C. Pandolfi) (1h e 43m): ore 19:00 – 21:00

Jumpers – Un salto tra gli animali (M. Streep) (1h e 45m): ore 17:00

Dom 29 marzo

Cena di classe (F. Mandelli, G. Esposito, B. Arnera) (1h e 41m): ore 18:00 – 20:00 – 22:00

Il dio dell’amore (I. Ragonese, F. Colella) (1h e 40m): ore 16:00

Notte prima degli esami 3.0 (S. Ferilli, G. Tognazzi) (1h e 40m): ore 22:00

Il bene comune (R. Papaleo, C. Pandolfi) (1h e 43m): ore 18:00 – 20:00

Jumpers – Un salto tra gli animali (M. Streep) (1h e 45m): ore 16:00

Chiusura: Lun 30 marzo

Per informazioni e ticketing

Clicca qui e acquista il biglietto

Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

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