Settimana Santa ad Augusta, i sandali in cuoio di Vaiasicca tra fede e tradizione artigiana

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – Al via il ricco programma di eventi della Settimana Santa. Anche quest’anno, come tradizione antica e consolidata nel tempo, saranno molti i bambini e gli adolescenti che prenderanno parte alle processioni e ai riti tradizionali pasquali indossando abiti sacri e calzando sandali in cuoio artigianali.

I sandali realizzati quasi esclusivamente a mano da valenti artigiani completano i vestiti, simboleggiano la devozione e la partecipazione alla Settimana Santa. L’abito e i sandali vengono creati ed indossati come ex voto (ringraziamento per una “grazia” ricevuta) dai bambini durante le processioni. I sandali, generalmente di cuoio semplice, richiamano la povertà e la penitenza, vengono preparati settimane prima per garantire che siano confortevoli per lunghe processioni.

Ad Augusta questa tradizione continua anche grazie all’impegno e alla dedizione di Giuseppe Vaiasicca, valente maestro artigiano del cuoio e della pelle, che ci racconta come è nata questa passione.

“Mi trovavo in Liguria per espletare il servizio di leva nella Marina militare – riferisce – Mi ambientai presto e bene e così, ultimati gli anni del servizio, decisi di restare al Nord: mi innamorai di Firenze e della Toscana. Ho svolto tanti lavori, mi piaceva il dinamismo e la creatività della gente del posto. Fui assunto in una importante conceria di Fucecchio, nel distretto di Santa Croce sull’Arno. Fu un’esperienza di apprendimento e crescita, imparai i segreti della lavorazione del cuoio dalla concia al disegno, assemblaggio, cucitura e rifinitura del manufatto“.

“La mia terra però mi chiamava e tornai ad Augusta – prosegue nel racconto – Avevo il progetto di fare impresa e riuscii a concretizzarlo aprendo la mia bottega. Il progetto di costruire i sandali lo realizzai frequentando da apprendista, tutti i giorni, per ben due anni, la bottega di “zu’ Giorgio”, calzolaio storico catanese oggi scomparso. Questo lungo tirocinio mi è stato prezioso proprio per carpire i segreti della costruzione e della riparazione delle calzature“.

“Oggi – sottolinea Vaiasicca – oltre al lavoro di calzolaio e costruttore di piccola pelletteria, il mio più grande vanto, di cui vado fiero ed orgoglioso, è la costruzione dei famosi sandali in cuoio per uomo e donna ma ancora di più quelli per bambini, usati dagli stessi, nella nostra città e non solo, per completare gli abiti dei santi e delle Addolorate, indossati per onorare un voto devozionale durante le processioni pasquali, aggiungendo momenti di grande emozione e spiritualità nella fede ai nostri riti pasquali“.

“I sandaletti dei bimbi sono per me fonte di grande gioia – ammette – rappresentano un piccolo spazio temporale emotivo che si ferma negli occhi dei genitori e nei sorrisi dei piccoli clienti: ad ognuno di essi corrisponde una preghiera e una promessa di fede. Ogni anno ad Augusta si rinnova questa bella tradizione e ogni anno da trent’anni i miei sandaletti camminano con la fede dei bambini e delle famiglie verso la gioia della Pasqua“.