Primo piano Augusta, Airc, scatti fotografici per la ricerca oncologica pediatrica: raccolti 4mila euro di

AUGUSTA – Si è rivelata un successo in termini di partecipazioni, e quindi di donazioni, anche l’ottava edizione del concorso fotografico pro Airc, quest’anno organizzata direttamente dalla Fondazione Airc comitato Sicilia-Augusta, insieme alle consuete realtà istituzionali, accademiche e professionali del territorio.

La cerimonia di premiazione, dopo un rinvio per allerta meteo, è stata celebrata nel salone di rappresentanza del palazzo di città lo scorso 4 dicembre, occasione nella quale è stata resa nota la quota di 4mila euro di fondi raccolti per la ricerca oncologica pediatrica e in cui sono stati consegnati i premi agli autori degli scatti vincitori, selezionati da due giurie, una di “qualità” e una “tecnica”.

Accanto alla promotrice del concorso, Sabrina Toscano, delegata del comitato Sicilia-Augusta (già delegazione Augusta) della Fondazione Airc, il sindaco Giuseppe Di Mare, la professoressa Simona Porto in rappresentanza del Di3a (Dipartimento di agricoltura, alimentazione e ambiente) dell’Università degli studi di Catania, il professore Marco Romano in qualità di vicedirettore del Dei (Dipartimento di economia e impresa) dell’ateneo catanese.

Presenti anche Mariagrazia Leonardi presidente dell’associazione di architetti “In/Arch Sicilia”, Giuseppe Messina consigliere segretario dell’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Catania, Giuseppe Tringali presidente dell’Ordine dei chimici e fisici della provincia di Siracusa e Dario Valmori presidente del Rotary club Augusta, tutti enti patrocinatori come l’Ordine dei tecnologi alimentari di Sicilia e Sardegna (Otass).

All’evento hanno preso parte anche l’assessore comunale Ombretta Tringali, i professori ordinari del Di3a di Catania Giovanni Cascone, Giuseppe Muratore, Giovanna Tomaselli, la professoressa associata del Di3a Antonella Pane.

Il tema del concorso fotografico era “Il paesaggio tra storia e resilienza”. Il primo premio assegnato dalla giuria di “qualità” è stato attribuito allo scatto di Ezio Raimondo (Caltagirone), secondo classificato quello di Francesco Anfuso (Augusta), al terzo posto Nella Mazzeo (Catania). Gli altri scatti selezionati, dalla quarta alla decima posizione, quindi esposti nel salone di rappresentanza, sono di: Armando Panarello (Augusta), Barbara Maugeri (Lentini), Enrico Petracca (Augusta), Michela Bregamo (Milano), Assunta Catania (Catania), Luigi Diorio (Siracusa), Mariella Amara (Augusta). Il premio della giuria “tecnica” è andato a Corrado Di Mauro (Augusta).

“Quest’anno, tutti insieme, abbiamo fatto un regalo bellissimo ai bimbi che combattono una battaglia dura e difficile contro il cancro – ha detto Sabrina Toscano, ringraziando tutti i sostenitori dell’Airc – Infatti tutti i proventi di questa edizione del concorso inserito nella campagna nazionale della Fondazione Airc, circa 4mila euro, saranno destinati alla ricerca oncologica pediatrica. Abbiamo regalato loro un sorriso, una speranza, una vita, come ogni bimbo ha diritto di vivere“.