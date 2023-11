Primo piano Augusta, al “Ruiz” la sorella del deltaplanista che volava con i condor di

AUGUSTA – Un libro sull’esempio di coraggio e passione di Angelo D’Arrigo, aviatore e deltaplanista catanese scomparso prematuramente nel 2006, all’età di 44 anni, in un incidente di volo. Autrice del volume dal titolo “Al di là delle nuvole. Sulle ali del mio Angelo” la sorella Giusy, che lo ha presentato nei giorni scorsi in un incontro con gli studenti del “Ruiz” promosso dal Kiwanis club cittadino.

Nell’aula magna della scuola superiore di via Catania, sono stati coinvolti gli studenti delle classi quarte, che hanno così conosciuto le imprese di Angelo, pluricampione mondiale di volo libero, che un anno prima di spirare segnò il record di quota nella categoria volo a vela sorvolando l’Everest con il suo deltaplano ad ala rigida. Un vita al di sopra delle nuvole, la sua, fatta di sfide oltre l’impossibile, coniugata con l’amore per i volatili, seguendone le rotte migratorie, come testimoniò la battaglia per la salvaguardia dei condor, narrata in un documentario prodotto postumo da National Geographic in collaborazione con Raiuno.

Non è da meno l’eclettica sorella Giusy, nata e cresciuta a Parigi, giunta ad Augusta per la conferenza. Scrittrice in tal caso, ma soprattutto pittrice e scultrice, ha esposto in diverse mostre internazionali e negli ultimi anni ha focalizzato la ricerca artistica sui temi dell’eco-sostenibilità e della salvaguardia dell’ambiente. Il suo libro, edito da Curcio nel 2022, vede la prefazione dell’artista Giuse Rogolino e la presentazione del “capitano Ultimo” Sergio De Caprio.

Alla conferenza, curata dal past luogotenente di divisione Sicilia sud-est del Kiwanis, Paolo Russotto, e dalla docente referente per il “Ruiz”, Marinella Strazzulla, dopo i saluti del vicepresidente del club Domenico Morello, hanno partecipato quali relatori anche lo psicologo delle emergenze Salvo Cannavà e Marco Amico, pilota di parapendio e di deltaplano e allievo di Angelo D’Arrigo.

Ad arricchire l’incontro, la proiezione di alcuni video, così come le letture di passi selezionati del libro eseguite dagli studenti Alessia Riera e Angelo Zuppello di 4ªAL, Alessandro Zammitti di 4ªBL, Sarah Firrincieli di 4ªAT, Domenico La Rosa e Corrado Maggio di 4ªAE, a cura delle docenti di Lettere delle classi coinvolte.

Una parte del ricavato dalle vendite del libro sarà devoluta alla realizzazione di un progetto per la vaccinazione infantile di Unicef Italia, l’organizzazione a tutela dei bambini con la quale il Kiwanis a livello nazionale ha stipulato un accordo di collaborazione.