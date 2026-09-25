Eventi Augusta, riparte ciclo di filosofia attiva con “Nuova Acropoli”: mercoledì la presentazione di

AUGUSTA – Quale prima iniziativa della programmazione autunnale, la filiale cittadina di “Nuova Acropoli” torna alle attività dedicate alla filosofia. Mercoledì 30 settembre, alle ore 19, nella sede associativa di viale Italia 262, sarà presentato il nuovo percorso introduttivo di “Filosofia attiva”.

L’appuntamento era stato già anticipato nelle scorse settimane tra le iniziative programmate dall’associazione per l’autunno, insieme alle attività di volontariato ecologico, alla formazione e agli eventi di divulgazione filosofica.

“Nuova Acropoli”, associazione internazionale attiva anche ad Augusta da oltre quindici anni, nei settori della filosofia, della cultura e del volontariato, propone con il nuovo percorso incontri settimanali gratuiti, nei quali, secondo la formula illustrata dall’associazione, saranno affiancati momenti teorici e attività pratiche (vedi foto di repertorio in copertina).

“Dai forma al mondo, inizia da te” è lo slogan scelto anche quest’anno per presentare l’iniziativa. La presidente della sede augustana, Rosaria Borzì descrive il percorso proponendo con una metafora di “iniziare insieme a camminare per capire il giusto andare, il senso del viaggio e conoscere compagni di avventura”.

Un itinerario che, nelle intenzioni dell’associazione, mette in relazione differenti ambiti di riflessione, segnatamente “l’uomo, la natura, la scienza, l’arte, la spiritualità”. Borzì lo definisce come il cammino della filosofia “che risveglia i nostri ‘perché’ e ci dà spunti di riflessione e modalità di applicazione quotidiana”.