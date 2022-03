Primo piano Augusta, al via la manutenzione straordinaria del vecchio pozzo ai giardini pubblici di

AUGUSTA – Sono al via, in questi giorni, i lavori di manutenzione straordinaria per consentire il riavvio del “vecchio” pozzo ai giardini pubblici, quello in prossimità del nuovo inaugurato il 9 novembre scorso insieme a cui dovrà erogare l’acqua per gli utenti dell’Isola, al fine di allungare la vita di entrambi (come dichiarato dal sindaco Di Mare a La Gazzetta Augustana.it un mese fa).

Con determina a contrarre del 22 febbraio, il Comune ha proceduto all’affidamento diretto dei lavori “in via d’urgenza” alla ditta augustana “Scatà Antonino”, che era stata invitata dall’Ente a presentare offerta sulla scorta di un quadro economico approvato con delibera di giunta dello scorso 17 dicembre per il costo complessivo pari a 64mila 500 euro, di cui 37.577 euro quale importo lavori soggetti a ribasso. La ditta ha offerto un ribasso dell’1 per cento sul prezzo posto a base d’asta, una somma complessiva pari a 48.338 euro Iva compresa, che il Comune impegna a valere sul bilancio 2022.

Il nuovo pozzo comunale ai giardini pubblici, cioè il pozzo di riserva donato da società della zona industriale, ha formalmente posto fine a due anni di crisi idrica nell’Isola. Dallo scorso novembre, infatti, il cosiddetto “vecchio” pozzo, già riqualificato nel gennaio del 2020 dalla passata giunta Di Pietro, è stato “staccato a causa dei frequenti intorbidimenti dell’acqua emunta” (come espresso negli atti ufficiali), in attesa dei lavori di manutenzione straordinaria in questi giorni al via, consistenti nella realizzazione di un filtro interno.

Nel frattempo, il Comune non ha interrotto l’erogazione dal pozzo privato “Tringali”, per il quale corrisponde al titolare periodiche indennità di requisizione temporanea (0,16 euro per metro cubo d’acqua erogata), “perché – come ci ha riferito un mese fa il sindaco Di Mare – non vogliamo portare al massimo il pozzo nuovo“.

(Nella foto di copertina: il “vecchio” pozzo, allo stato attuale, in una foto pubblicata sui social da Giuseppe Marmoreo)