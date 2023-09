Primo piano Augusta, al via pulizia caditoie alla Borgata. Ecco il calendario dei divieti di sosta di

AUGUSTA – Si svolgeranno questa settimana interventi di pulizia caditoie per il deflusso delle acque meteoriche alla Borgata, al fine di prevenire gli allagamenti a cui purtroppo si è soliti assistere nel quartiere all’ingresso della città.

Gli interventi, come si evince dalle recenti ordinanze di polizia municipale, partiranno questo lunedì 11 settembre, nel pomeriggio, in via Lavaggi nel tratto compreso tra via della Stazione e via Soccorso, interessato pertanto dal divieto di sosta veicolare (con rimozione forzata) nella fascia oraria 14-18.

Martedì 12 settembre toccherà alle caditoie del lungomare Rossini, dove saranno apposti i cartelli di divieto di sosta veicolare (con rimozione forzata) in vigore sempre nella fascia oraria 14-18.

Venerdì 15 settembre sarà la volta di via Papa Giovanni XXIII, nel tratto tra via Gramsci e viale Italia, dove vigerà il divieto di sosta veicolare ambo i lati (con rimozione forzata) nella fascia oraria 13-18.

Inoltre, le vie intorno al plesso centrale dell’istituto comprensivo “Salvatore Todaro” sono già state interessate da un intervento di pulizia straordinaria dei marciapiedi, in vista dell’imminente ritorno a scuola degli alunni. Intervento eseguito dal gestore del servizio di igiene urbana, lo scorso sabato mattina, in alcuni tratti di via 25 Aprile, via Gramsci, oltre al tratto di via Papa Giovanni XXIII che collega le due strade.

(Foto di copertina: repertorio)