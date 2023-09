Primo piano Augusta, caro Tari, cittadini e consiglieri d’opposizione in piazza con il neo comitato di

AUGUSTA – Oltre un centinaio di persone in piazza Duomo, nel momento “clou” del pomeriggio di oggi, per il sit-in contro il caro Tari promosso dal neonato comitato “Tutti per Augusta“, alla prova della partecipazione reale dopo settimane di confronto con i cittadini attraverso un gruppo virtuale su Facebook.

Si è vista una piazza fatta di cittadini, tra cui alcuni commercianti noti, qualche striscione senza simboli partitici, e consiglieri comunali d’opposizione, tutti a esprimere dissenso nei confronti delle tariffe maggiorate della Tari 2023 e del generale aumento dei tributi locali (compresi Imu e tassa servizio idrico). Un dissenso sul merito, nei confronti dell’amministrazione Di Mare e della maggioranza consiliare, espresso con compostezza, radunandosi intorno a un gazebo a pochi metri dal portone principale di palazzo di città, rimasto chiuso, come la balconata.

Annunciato l’appuntamento a partire dalle ore 17 fino alle 21, nei giorni scorsi pure attraverso locandine digitali e cartacee oltre a un carro sonoro per le vie cittadine, intorno alle 18 ha preso la parola, al megafono, il portavoce del comitato organizzatore, Guido Mendola.

Tra i politici aderenti, il consigliere comunale del Pd, Giancarlo Triberio ci ha parlato di “una manifestazione pacifica, democratica, fatta anche per uscire dai social, dove molti vengono zittiti“, per poter “parlare democraticamente sulle problematiche che attanagliano la nostra città, e, su tutte, le tariffe di Tari, acqua e Imu che pesano soprattutto sulle famiglie più deboli“. “Prima, da consiglieri comunali nella sede opportuna, il consiglio comunale a maggio, non siamo stati ascoltati e abbiamo votato contro queste tariffe Tari, prevedendo che sarebbe accaduto ciò di cui molti si sono resi conto solo a bolletta ricevuta – ci dice la capogruppo del M5s, Roberta Suppo, affiancata dal collega pentastellato Uccio Blanco – Qui stiamo svolgendo il nostro ruolo di cittadini“.

“Una buona percentuale di cittadini non paga la Tari, almeno il 35 per cento a mio avviso, e questi, in qualche modo, si liberano dei rifiuti sporcando il territorio – evidenzia il consigliere indipendente Ciccio La Ferla, eletto nella civica più votata a sostegno di Di Mare ma, dopo un anno e mezzo, polemicamente passato all’opposizione – L’amministrazione dovrebbe far realizzare le isole ecologiche, per consentire a tutti di smaltire, e poi cercare di censire quelli che non pagano per farli rientrare“. Hanno partecipato alla manifestazione, altresì, i consiglieri “civici” d’opposizione Milena Contento, Pippo Gulino e Federico Palazzotto.

“Non è una manifestazione di protesta e non sarà mai una protesta – precisa il portavoce del comitato “Tutti per Augusta”, Guido Mendola – Noi siamo venuti a porre domande, per alcuni dubbi sulla Tari, dal tasso di evasione, all’aumento del costo a tonnellata visto il calo della differenziata. Se verremo chiamati dal sindaco, saremo ben lieti di ascoltarlo. Ovviamente la soluzione dev’essere politica“.

“Noi abbiamo cercato di coinvolgere, nell’organizzazione di questa manifestazione, tutte le forze politiche sia di opposizione che di maggioranza, abbiamo contattato onlus e organizzazioni sindacali – specifica anche a seguito di qualche polemica politica nel corso della fase organizzativa – Nessuno è stato escluso“.

Abbiamo infine chiesto al portavoce del comitato promotore se ritiene, come si dice, buona la prima. “Ai miei tempi era normale radunarsi in piazza, oggi la politica è diversa, è social, è tecnica – ci risponde – Per me è una manifestazione riuscita, perché il cittadino sta uscendo dal guscio e il comitato serve a questo“.