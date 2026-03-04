Primo piano Augusta al voto il 24 e 25 maggio, urne nel giorno del patrocinio di San Domenico di

AUGUSTA – La giunta regionale ha deciso di allinearsi alla data già fissata dal Ministero dell’Interno per le elezioni amministrative nei comuni delle Regioni a statuto ordinario. Anche in Sicilia si voterà per il rinnovo di sindaci e consigli comunali domenica 24 maggio, dalle ore 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle ore 7 alle 15, con eventuale turno di ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno.

La decisione è stata adottata su proposta del presidente della Regione e assessore alle Autonomie locali ad interim Renato Schifani, facendo coincidere la tornata elettorale siciliana con quella nazionale. Complessivamente i comuni dell’Isola chiamati alle urne dovrebbero essere 70, anche se l’elenco definitivo sarà formalizzato con decreto entro il 25 marzo, data di indizione dei comizi.

Nel Siracusano saranno due i comuni interessati: Augusta e Floridia, che avevano votato insieme nell’ottobre 2020, in una tornata straordinariamente posticipata a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La tornata elettorale assume particolare rilievo ad Augusta, che sarà il sesto comune siciliano più popoloso chiamato al voto in questa consultazione amministrativa, dopo Messina, Marsala, Agrigento, Barcellona Pozzo di Gotto e Carini.

La giornata di domenica 24 maggio, inoltre, coincide con la festa del patrocinio di San Domenico di Guzmán, patrono della città, in merito alla quale il Comune dovrà eventualmente assumere le proprie determinazioni sul piano civile e religioso.

Dei comuni siciliani interessati dalla tornata elettorale, 54 eleggeranno sindaci e consigli comunali con il sistema maggioritario. In 16 centri con popolazione superiore ai 15mila abitanti, invece, si voterà con il sistema proporzionale e, qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta al primo turno, si tornerà alle urne per il ballottaggio il 7 e l’8 giugno. Tra i capoluoghi di provincia chiamati alle urne figurano Agrigento, Enna e, a seguito delle recenti dimissioni del sindaco in carica, Messina.