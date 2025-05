Primo piano Augusta, allerta meteo declassata a “gialla” per venerdì 16 di

AUGUSTA – L’allerta meteo per l’intera Sicilia sarà declassata da “arancione” a “gialla“, con fasi operative di meno severa “attenzione“, a partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata di venerdì 16 maggio.

Ad Augusta, in questo giovedì per il quale il sindaco aveva disposto la chiusura di scuole, biblioteca e cimitero, almeno fino alle ore 17,30 le precipitazioni piovose cumulate non hanno superato i 30 millimetri (come rilevato dalla rete del Sias, Servizio informativo agrometeorologico siciliano). Nel caso in cui non venga emanata una nuova ordinanza sindacale, essendo la numero 47 efficace per la sola giornata odierna, venerdì le scuole sarebbero aperte.

Secondo l’avviso sul rischio meteo-idrogeologico e idraulico diramato questo pomeriggio per venerdì dal dipartimento regionale della Protezione civile, si prevedono precipitazioni “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati“. I venti potrebbero passare dalla previsione odierna di “forti orientali” a “localmente forti nord-occidentali“. Per quanto riguarda i mari, sono previsti “molto mosso il Tirreno meridionale, localmente agitati lo Stretto di Sicilia e lo Ionio“.

(Nella foto di repertorio in copertina: nuvole sui giardini pubblici di Augusta)