Augusta, premio “Atleta augustano dell’anno 2024” al powerlifter Marco Patania

AUGUSTA – Il powerlifter diciassettenne Marco Patania, della Asd New Free Time, ha ricevuto ieri sera, in un gremitissimo auditorium comunale alla cittadella degli studi, il premio “Atleta augustano dell’anno 2024“, il più ambìto riconoscimento della “Giornata del veterano sportivo” giunta alla ventitreesima edizione.

Nella passata stagione agonistica di distensione su panca (bench press), il giovane Patania, già campione regionale, si è laureato a Fiumicino, sollevando 73 kg, campione italiano della categoria 49 classe under 20. Ha inoltre ricevuto, sempre nel 2024, un premio speciale Fipe (Federazione italiana pesistica) come migliore atleta per i risultati conseguiti in campo regionale e nazionale, e il premio nazionale Unvs “Studenti sportivi… studenti vincenti” consegnatogli nel salone d’onore del Coni a Roma.

A premiare il miglior atleta augustano del 2024, con una medaglia di conio speciale, sono stati il sindaco Giuseppe Di Mare, il vicepresidente nazionale Unvs Mimmo Postorino e il presidente della sezione cittadina dell’Unvs Jano Mazziotta.

Le nomination per concorrere all’assegnazione dell’ambìto riconoscimento “Atleta augustano dell’anno” erano otto: oltre al vincitore, Sofia Ternullo e Flavio Spinali (Asd Canottieri club nuoto Augusta), Francesco Gibilterra (Asd Nuova Augusta), Riccardo Castro (Asd Rembukan Karate Villasmundo), Alessandro Buscema (Circolo Canottieri Ortigia), Simone e Luca Firullo (Asd Dragon Fighters Team Firullo Augusta).

Alla serata nell’auditorium comunale “Giuseppe Amato” della cittadella degli studi, condotta dal giornalista Sebastiano Salemi, hanno presenziato: il summenzionato primo cittadino Giuseppe Di Mare, il capitano di fregata Riccardo Castiglione in rappresentanza del comandante Marisicilia Andrea Cottini, l’assessore allo sport Pino Carrabino, oltre al vicesindaco Biagio Tribulato e al collega di giunta Pippo Spanò, la neo delegata provinciale Coni Silvana Gambuzza, il summenzionato vicepresidente nazionale Unvs Mimmo Postorino, la “Stella d’oro” Coni Elio Gervasi. Ospite d’onore della manifestazione, Enzo Falzone neo presidente Coni Sicilia, alla sua prima uscita ufficiale.

La manifestazione si è aperta con il sentito e doveroso omaggio al maestro Michele Borgia, socio fondatore e presidente onorario Unvs Augusta, che festeggiava 100 anni. Il premio memorial “Raffaella Aprile” è stato assegnato a padre Giuseppe Mazzotta, parroco di San Giuseppe Innografo e referente diocesano e cappellano dell’apostolato del mare, per “il suo straordinario contributo alla comunità”. Sono stati conferiti i titoli di ambasciatori dello sport Unvs a Peppe Bellistri, preparatore atletico del Real Madrid, e a Cristina Petracca, canoista ex atleta professionista presso il Centro remiero della Marina militare. Il premio “Una vita per lo sport” è stato assegnato a Gaetano Vinci, ex pallanuotista e dirigente sportivo con esperienze nella pallanuoto e nel calcio. Premiato con l’attestato di ”Amatore dello sport”, Ernesto Lucca della società Arcieri Floridia. “Oscar alla carriera” al pluridecorato nuotatore master Gianfranco Nasti, detentore di diversi record a livello nazionale e internazionale. Per la sezione speciale “Sport disabili” premiati gli atleti di Asd Nuova Augusta, Asd Il Faro onlus Augusta e Asd Augusta No.ve.. Premiati anche ottantatré under 16 segnalati dai dirigenti in rappresentanza di diciotto società sportive e gli studenti-atleti di due istituti scolastici cittadini.

Ad allietare la serata l’applauditissima esibizione del gruppo “Augustafolk” presieduto da Orazio Gianino.

Ecco l’albo d’oro vincitori delle precedenti edizioni del premio “Atleta augustano dell’anno”: Antonio Scaduto (1999), Rosaria Puglisi (2000), As Augusta calcio a 5 (2001), Patrizio Triberio (2002), Laura Pasqua (2003), Marina Murè (2004), Maura Mugavero (2005), Asd Augusta No.ve. (2006), Cristina Petracca (2007), Asd Augusta Fc (2008), Giuseppe Ranno (2009), Giuseppe Cartelli (2010), Stefano Intagliata (2011), Andrea Tringali (2012), Barbara Saraceno (2013), Salvo Ravalli (2014), Francesca Cavallaro (2015), Sebastiano Galoforo (2016), Asia Agus (2017), Asd Maritime Futsal Augusta (2018), Giulia Contento e Giulio Blandino (2022), Giulia Aprile (2023).