Augusta, allerta meteo torna “rossa” per martedì. Scuole restano chiuse

AUGUSTA – Innalzata nuovamente a livello “rosso” o di “allarme” l’allerta meteo nella Sicilia orientale (come la scorsa domenica pomeriggio) diramata dal dipartimento regionale di Protezione civile, e le scuole restano chiuse ad Augusta, così come presumibilmente in tutti i comuni della provincia di Siracusa.

L’allerta di massimo livello per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico è valida per l’intera giornata di martedì 26 ottobre. Fino alla mezzanotte di oggi resta in vigore, per la provincia di Siracusa, l’allerta meteo “arancione” o di “preallarme”.

Il Comune, tramite canale “Telegram”, rende noto che sarà adottata infatti una nuova ordinanza sindacale, dopo la numero 32, con cui chiudere anche per la giornata di martedì 26 ottobre, dopo stamani, tutte le scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale e il cimitero.

Resta attiva, da domenica pomeriggio, presso la Prefettura di Siracusa, l’Unità di crisi e coordinamento, presieduta dal prefetto Giusi Scaduto, con la partecipazione dei sindaci della provincia, dei vertici del Libero Consorzio comunale, del Servizio S.05 della Protezione civile regionale, delle forze di polizia, dei Vigili del fuoco, delle Capitanerie di porto di Siracusa e Augusta, dei rappresentanti di Asp, Anas ed E-Distribuzione.

