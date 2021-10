Primo piano Augusta, allerta meteo, nuovo appello del sindaco: “Uscite solo per necessità” di

AUGUSTA – “In relazione al forte peggioramento meteorologico in corso e alle intense precipitazioni previste per le prossime ore, si invita la cittadinanza a rimanere in casa ed uscire solo per necessità“. Questo il nuovo messaggio del sindaco Giuseppe Di Mare sull’allerta meteo in corso, diramato (come quello di ieri) intorno alle 13,30 tramite il canale “Telegram” del Comune di Augusta.

Le scuole di ogni ordine e grado in tutta la provincia stamani sono rimaste chiuse per ordinanza dei rispettivi sindaci, a scopo precauzionale. L’allerta meteo della Protezione civile regionale stabiliva il livello “rosso” o di “allarme” fino alla mezzanotte della domenica, mentre il livello fissato per questo lunedì è “arancione” o di “preallarme”.

Ad Augusta è finora andata meglio rispetto all’area tra Lentini e il Calatino, dove si si sono registrate in una notte precipitazioni piovose prossime a 300 mm (dato della stazione di rilevamento Sias a Lentini). In città la pioggia è arrivata a metà giornata odierna, raggiungendo in tre ore i 33 mm.

Dal pomeriggio di ieri, è attiva presso la Prefettura di Siracusa l’Unità di crisi e coordinamento, presieduta dal prefetto Giusi Scaduto, con la partecipazione dei sindaci della provincia, dei vertici del Libero Consorzio comunale, del Servizio S.05 della Protezione civile regionale, delle forze di polizia, dei Vigili del fuoco, delle Capitanerie di porto di Siracusa e Augusta, dei rappresentanti di Asp, Anas ed E-Distribuzione. L’Unità di crisi e coordinamento rimarrà attiva sino a cessate esigenze.

“L’attivazione si è resa necessaria per consentire l’ottimale coordinamento delle diverse attività da porre in essere a seguito dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse per la Sicilia orientale, diramato dal Dipartimento regionale di Protezione civile, con livello di allerta rosso sino alle 24 di ieri ed arancione per la giornata odierna – si legge nel comunicato della Prefettura aretusea – La perturbazione ha interessato con maggiore severità la zona nord della provincia e, segnatamente, i comuni di Lentini e Carlentini in cui le forti precipitazioni hanno causato, tra l’altro, l’interruzione dell’energia elettrica, ripristinata in tempi celeri grazie all’intervento delle squadre operative E-Distribuzione Spa“.