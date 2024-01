Primo piano Augusta, annunciati tre centri anziani comunali: si parte da Brucoli di

AUGUSTA – Tre centri comunali per la terza età in altrettanti quartieri. L’annuncio è del sindaco Giuseppe Di Mare. Come noto, ad oggi in città, non esiste alcuna struttura pubblica dedicata agli anziani.

Il primo centro anziani a prendere corpo sarebbe quello di Brucoli, avendo l’amministrazione individuato un locale del patrimonio comunale nel borgo marinaro. Si tratta della ex sede della delegazione dei volontari di protezione civile, in uso fino alla scorsa estate, insistente su via Canale accanto alla farmacia (nella foto di repertorio in copertina, tratta da Google street view).

“Come promesso in campagna elettorale – ha annunciato il sindaco Di Mare sui canali social, nei giorni scorsi – riparte il percorso per la realizzazione dei centri anziani in diverse zone di Augusta. Il Centro, oggetto del sopralluogo di questa mattina, è il primo centro anziani che apriremo a Brucoli nelle prossime settimane. Subito dopo individueremo i luoghi per gli altri due centri, uno in Borgata e l’altro nel Centro storico“.

Per Borgata e Isola non sono stati individuati edifici di proprietà dell’ente, pertanto già lo scorso 29 novembre, con scadenza il 15 gennaio, è stato pubblicato dall’Ottavo settore un avviso di indagine conoscitiva di mercato al fine di valutare immobili privati, con superficie di almeno 300 metri quadri, da prendere in locazione.

Proprio dall’avviso si era appresa l’intenzione dell’amministrazione di dare il via alla realizzazione di centri anziani comunali da destinare allo “svolgimento di attività ludico-ricreative o, comunque, di valenza culturale ovvero di valorizzazione dei rapporti tra le generazioni”.