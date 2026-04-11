Primo piano Augusta, parco giochi chiuso di sabato senza preavviso: il sindaco attacca la ditta, “scelta folle” di

AUGUSTA – Chiusura senza preavviso, proprio in uno dei giorni di maggiore affluenza. Il parco giochi comunale dei giardini pubblici è rimasto interdetto per tutta la giornata di questo sabato, suscitando disagi e proteste tra le famiglie.

A intervenire nel primo pomeriggio, con un video diffuso sui canali social, è stato il sindaco Giuseppe Di Mare, che ha chiesto scusa ai cittadini puntando però il dito contro la ditta incaricata dei lavori. “Siete venuti qui nel parco giochi della villa e lo avete trovato chiuso, e io vi devo chiedere scusa, vi chiedo scusa, anche se poi sono molto arrabbiato”, esordisce il primo cittadino.

Secondo quanto riferito, la chiusura sarebbe legata a interventi di manutenzione avviati senza coordinamento con l’amministrazione: “Stamattina la ditta ha scelto di testa sua di fare questi lavori tra sabato e domenica: una scelta folle, incredibile!”. “Li abbiamo subito chiamati e fermati – prosegue Di Mare – però purtroppo avevano già messo della pittura che ovviamente renderà non fruibile per tutta la giornata di oggi il parco giochi”.

La riapertura è prevista per domenica mattina, compatibilmente con l’asciugatura dei materiali. “Domani mattina probabilmente la pittura si sarà asciugata e lo apriremo”, afferma il primo cittadino.

“Oggi è stato fatto un errore, io me ne assumo la responsabilità anche se poi non c’entro niente e quindi scusateci per questo”: questa la parziale ammissione di responsabilità politica. Aggiunge che nei confronti della ditta sarebbero già state adottate misure, sebbene non sia chiaro quali: “Alla ditta abbiamo tirato per bene le orecchie, perché certe cose non si fanno”, premette per poi ribadire che “la ditta ha fatto un errore che ha pagato e pagherà“.

L’episodio si inserirebbe nel più ampio piano di manutenzione straordinaria delle aree gioco comunali, avviato col nuovo anno. Come riportato da La Gazzetta Augustana.it, il servizio annuale è stato affidato con determina dirigenziale del 30 dicembre 2025 a una ditta locale, mediante affidamento diretto a seguito di richiesta di preventivo, con un ribasso del 4 per cento per un importo complessivo di 39mila euro (Iva inclusa).

Un elemento tecnico rilevante del contratto riguarda le modalità di esecuzione degli interventi, previsti “a chiamata” tramite ordini di servizio, proprio per consentire all’amministrazione di programmare le attività in base alle priorità di sicurezza e limitare i disagi all’utenza.

Intanto, per un’intera giornata, uno degli spazi pubblici più frequentati dalle famiglie residenti nell’Isola, e non solo, è rimasto inutilizzabile, nel pieno di un fine settimana primaverile.