Primo piano Augusta, anticipato il mercato “del giovedì” di Ferragosto di

AUGUSTA – Non si terrà nella mattina del prossimo Ferragosto, che cade di giovedì, il mercato settimanale in via Buozzi, alla Borgata.

Con ordinanza del sindaco, la fiera è stata anticipata dalla giornata festiva a lunedì 12 agosto.

Dal provvedimento si apprende che l’amministrazione comunale ha acquisito le richieste delle organizzazioni sindacali di venditori ambulanti in cui “rappresentano di poter autorizzare l’anticipazione della fiera settimanale“.