Augusta, tombino non ancorato e si danneggia il furgone: il Comune paga

AUGUSTA – La controversia scaturita da un furgone danneggiato per un tombino malmesso si chiuderà stragiudizialmente con il pagamento da parte del Comune di una somma pari a circa il 40 per cento della pretesa risarcitoria.

Il sinistro stradale risale al febbraio del 2019 ed è occorso in via Ustica, in contrada Campolato II, quando un Fiat Iveco Daily, a servizio di una società, “a causa di un tombino non ancorato al suolo – come si legge negli atti – finiva all’interno di una buca, riportando danni al gruppo frigo del furgone“.

La relazione del sinistro fu curata dagli agenti della Polizia municipale intervenuti sul luogo.

Il Comune con recente delibera di giunta, a seguito dello scambio di proposte e controproposte tra le parti in fase di negoziazione assistita della controversia, ha convenuto di accordare la somma di 2mila euro in favore della società, “ai soli fini transattivi e senza riconoscimento alcuno di responsabilità da parte dell’Ente“.

Il danno quantificato al furgone era pari a 4.100 euro oltre Iva, per cui l’amministrazione comunale aveva da subito valutato “l’opportunità di tentare una soluzione stragiudiziale della controversia, al fine di scongiurare il rischio di aggravio di spesa per l’Ente, nell’ipotesi anche di sola parziale soccombenza, nel caso di instaurazione di giudizio“.