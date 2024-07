Primo piano Augusta, applausi allo spettacolo di fine anno della scuola di danza “Chorèia” di

AUGUSTA – Si è svolto nel teatro di “Città della notte” lo spettacolo di fine anno accademico della scuola di danza augustana “Chorèia“, la scorsa domenica sera, con una platea piena che ha tributato applausi scroscianti.

Si sono esibiti 34 giovani danzatori, appartenenti a quattro corsi (dal 2° al 5°), dai 3 ai 18 anni. Direttrice artistica dell’evento la maestra Giorgia Gulino, insegnante e coreografa di danza classica e contemporanea, tornata in città dopo aver conseguito la laurea all’Accademia nazionale di danza a Roma, coadiuvata dalla maestra Tatiana Giardina, anch’ella insegnante di danza laureata all’Accademia nazionale di danza della capitale, e dall’assistente Josephine Pennuto, diplomata al Liceo coreutico “Gargallo” di Siracusa. Presentatrice e voce fuori campo Laura Migliara.

Da sinistra: Tatiana Giardina, Josephine Pennuto, Carmelo Gulino, Laura Migliara e Giorgia Gulino

La serata è stata aperta dalle allieve più grandi (4° e 5° corso), con le tre coreografie di repertorio: “Giselle” per Sara Florio, “Esmeralda” per Emma Scotto Di Suoccio, “La morte del cigno” per Sara Florio, il duo “La notte e il giorno” con Vittoria Ballotta e Giulia Grasso.

A seguire, in un incantevole pot-pourri di coreografie di Giorgia Gulino, tutti gli allievi insieme, dal più piccolo al più grande, si sono incrociati sul palco per mettere in scena “Lo schiaccianoci”, sulle musiche di Čajkovskij. Nel ruolo dello Schiaccianoci Francesca Salamone, Clara interpretata da Marisol Rizzotti, Fata Confetto da Emma Scotto Di Suoccio, Fratellino di Clara da Samuel Abramo, Zio di Clara da Ginevra Patena, Bambole da Vittoria Ballotta e Sofia Florio, Danza degli zufoli da Giulia Grasso.

A conclusione dello stile classico, si sono esibite le allieve Sara Florio in “Aurora” e Sara Boscarino in “La fata dei lillà”, estratti dal repertorio de “La bella addormentata nel bosco”.

Nella seconda parte, i più piccoli della scuola (2° corso) hanno danzato su una simpaticissima coreografia di Giorgia Gulino per il brano “One” tratto dal musical “A Chorus Line“, poi il 3° corso su una coreografia contemporanea di Tatiana Giardina, il duo Sophie Marie Balestri e Melissa Marta su una coreografia di Melania Liotta.

Nell’ambito della danza contemporanea, la direttrice artistica Giorgia Gulino ha ideato e creato un progetto dal titolo “Schiavi del tempo”, sulla considerazione che “la schiavitù non si è abolita, si è solo estesa a tutti i colori: siamo tutti schiavi del tempo“, per un susseguirsi di coreografie di gruppo di danza contemporanea, degli assoli di Aurora Sicari (“Questo tempo ci imprigiona”) e Marisol Rizzotti (“Comfortably numb”). Quindi, la coreografia danzata sui versi de “La sabbia del tempo”, poesia di Gabriele D’Annunzio, la successiva coreografia che trae spunto dall’equazione di Dirac nota come la formula dell’amore, e la coreografia conclusiva dal titolo “Rallenta”.

Al termine dello spettacolo, il presidente dell’associazione “Chorèia”, Carmelo Gulino, già dirigente scolastico, ha consegnato una targa alla direttrice artistica con su scritto: “C’è un aspetto della danza che, in questo momento e nel futuro, darà alla disciplina un ruolo fondamentale. Stiamo assistendo allo scempio dei corpi umani. La danza è invece l’Arte che fa del corpo umano un sacrario, un tempio“. Inoltre, una targa dedicata ai genitori degli allievi, che reca le seguenti parole: “Voi siete il “daimon” dei vostri figli, una sorta di guida interiore che può fornire saggezza, intuizioni e una connessione con il sé più profondo“.

Qui di seguito l’elenco completo degli allievi.

2° corso (dai 3 ai 5 anni): Samuel Abramo, Paula D’Amico, Yami De Sensi, Jaya De Sensi, Elena Di Mare, Marida Ferreri, Vittoria La Leggia, Nicole Mignosa, Aurora Salamone, Nora Urrata, Carola Zagami.

3° corso: Aurora Aimola, Giovanna Amara, Maria Vittoria Amenta, Martina Catania, Greta Cunsolo, Aura D’Amico, Giordana Garzi Cosentino, Carola Intagliata, Emma Ortisi.

4° corso: Sophie Marie Balestri, Sara Boscarino, Marta Melissa, Ginevra Patena, Emma Scotto Di Suoccio, Aurora Sicari, Emma Ternullo.

5° corso: Vittoria Ballotta, Greta Di Grande, Sara Florio, Sofia Florio, Giulia Grasso, Marisol Rizzotti, Francesca Salamone.

La scuola di danza “Chorèia” ripartirà a settembre in una nuova sede, al Monte Tauro, con due sale in corso di realizzazione.