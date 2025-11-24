Primo piano Augusta, approvati interventi urgenti su strade per 431mila euro: ecco l’elenco di

AUGUSTA – “Sono stati individuati dei tratti stradali che versano in stato di degrado e che potrebbero causare condizioni di pericolo per la pubblica incolumità“. Con questa motivazione, inserita nelle premesse dei tre distinti atti approvati dalla Giunta municipale il 21 novembre scorso, l’amministrazione ha dato il via libera ai progetti esecutivi relativi a un nuovo pacchetto di interventi di manutenzione straordinaria su diverse strade cittadine.

Gli interventi, finanziati con risorse del bilancio comunale, ammontano complessivamente a 431mila euro sommando i quadri economici dei tre progetti approvati. Si tratta di una fase precedente rispetto all’aggiudicazione delle gare: l’approvazione dei progetti esecutivi, infatti, consente ora agli uffici di procedere all’indizione delle procedure di affidamento.

Riportiamo qui di seguito i tratti stradali che saranno oggetto di “urgente e indifferibile intervento di manutenzione per ripristinare adeguati livelli di standard di manutenzione e decoro“.

Il primo atto riguarda il progetto esecutivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria dei tratti stradali denominati Strada comunale Dattilo ed altri”, per un importo complessivo di 147.551 euro. Le aree interessate dagli interventi sono: strada comunale Dattilo (località Samperi), tratto di via Deledda e tratto di via Moreno (località Vetrano), tratto di via Darsena (Isola).

Il secondo progetto approvato riguarda invece i “Lavori di manutenzione straordinaria dei tratti stradali denominati via Benavides ed altri”, dal valore di 145.326 euro. Le strade interessate sono: via Beato Reginaldo (località Pezzagrande), strada di collegamento tra lungomare Rossini e via Moro (ex salina Regina), via Benavides (Borgata), via Papa Giovanni XXIII tra via De Roberto e via Turati (Borgata), ronco Ronsisvalle (Isola), tratto di via Seneca (Monte), completamento della traversa di via De Roberto (Borgata).

Terzo atto approvato è il progetto esecutivo per i “Lavori di manutenzione straordinaria tratti stradali denominati via Libertà ed altri”, dal valore complessivo di 138.416 euro. Le strade coinvolte: via Manzoni (Monte), tratto di via Moreno (località Vetrano), via Libertà e via Castello (Brucoli), via Vico (Monte), via Boccaccio tra via Vittorini e via Dante (Monte).