Nuova Acropoli Augusta, partecipato incontro per la Giornata mondiale della filosofia

AUGUSTA – Dopo il notevole riscontro ottenuto sabato scorso nell’auditorium comunale “Liggeri” di palazzo San Biagio, sabato scorso, “Nuova Acropoli” di Augusta torna a proporre un appuntamento rivolto alla cittadinanza con l’avvio del nuovo percorso gratuito di filosofia attiva, in programma oggi, lunedì 24 novembre, alle ore 19, nella sede associativa.

L’incontro celebrativo della Giornata mondiale della filosofia, intitolato “Vuoi davvero costruire il futuro? Trova adesso le tue chiavi!”, ha richiamato un pubblico numeroso e attento, confermando l’interesse crescente verso iniziative che uniscono divulgazione culturale e riflessione personale. Sul palco si sono confrontate Marcella Di Grande, scrittrice augustana e coach neurolinguistica, e la presidente della filiale locale di “Nuova Acropoli”, Rosaria Borzì.

Il dialogo, condotto a due voci, ha mostrato come percorsi differenti, da un lato il metodo socratico e il mito del labirinto di Teseo, dall’altro i passaggi interiori narrati nel libro Dimmi cosa vuoi della stessa Di Grande, possano convergere verso un obiettivo comune: diventare “costruttori del proprio futuro”. Al centro, la ricerca delle risorse interiori e delle virtù personali, indicate come chiavi indispensabili per un’evoluzione consapevole e autentica.

Durante l’evento è stato dato appuntamento alla comunità per l’inizio del nuovo percorso di filosofia attiva, aperto a tutti e completamente gratuito. L’avvio è fissato per questo lunedì alle ore 19 nella sede di viale Italia 262, dove verranno presentati metodi, contenuti e finalità del programma formativo, pensato per tradurre gli insegnamenti della filosofia in strumenti pratici per la vita quotidiana.