Primo piano X Factor 2025, la rivelazione Delia e il suo legame “vocale” con Augusta di

AUGUSTA – A pochi giorni dalla semifinale di X Factor 2025, in onda giovedì 27 novembre su Sky Uno, Augusta scopre un legame diretto con una delle protagoniste più originali di questa edizione: Delia Buglisi, in arte Delia, 26 anni, originaria di Paternò (Catania), cantautrice che ha conquistato pubblico e giudici con una cifra stilistica unica, in bilico tra folk, cantautorato e radici siciliane.

Delia, nella squadra del giudice Jake La Furia, porta sul palco una Sicilia viscerale, intensa, narrata attraverso il siciliano come lingua universale, alla maniera dell’indimenticata Rosa Balistreri. Un percorso artistico che mescola formazione accademica, essendo laureata in pianoforte classico al Conservatorio “Bellini” di Catania, a una scrittura potente e istintiva.

Nel Live 5 del talent televisivo, che l’ha sottoposta al vaglio del ballottaggio finale, Delia ha presentato il suo inedito Sicilia bedda, scritto con Fiat 131 e Noemi Bruno e prodotto da Carlo Avarello e Miriade: un brano che è insieme carezza e pugno allo stomaco, ritratto di una terra splendida e complessa, che spesso costringe i suoi figli a cercare futuro altrove, senza però mai recidere il filo delle proprie radici.

A intrecciare il percorso di Delia con Augusta è un elemento decisivo della sua formazione recente: la sua maestra di canto è infatti l’augustana Mariella Arghiracopulos, apprezzata soprano e docente di tecnica vocale.

Arghiracopulos insegna non solo in città presso l’Accademia Yap, fondata dal compianto tenore augustano Marcello Giordani, ma in altre strutture a Catania e Agrigento, dove negli anni ha coltivato numerosi talenti presenti nei più prestigiosi talent show nazionali: X Factor, The Voice of Italy, Ti lascio una canzone, Io Canto. Un ruolo silenzioso ma fondamentale, che oggi lega idealmente Augusta ai successi della giovane artista catanese.

Delia è approdata tra i sei semifinalisti di X Factor, dopo un percorso in cui ha saputo trasformare ogni prova in una narrazione personale, ricca di emozione e autenticità. La semifinale di giovedì 27 novembre prevede una doppia eliminazione, aumentando la posta in gioco e la necessità del supporto del pubblico per conquistare il palco della finale in programma il 4 dicembre in piazza del Plebiscito a Napoli.

Dalle indicazioni ufficiali emerge che sarà possibile votare dalle ore 21,30 per la prima manche e dalle ore 23,10 per la seconda: ogni spettatore potrà esprimere fino a dieci voti per manche, tramite app ufficiale X Factor e sito web xfactor.sky.it.