Primo piano

Autostrada Catania-Siracusa, chiusure notturne verso Catania dal 29 giugno all’1 luglio

di
pubblicato il

AUGUSTA – Sarà interessata da chiusure notturne l’autostrada Catania-Siracusa per “eseguire le attività di ispezione tecnica delle gallerie“.

A comunicarlo è Anas, che rende noto come, nelle notti comprese tra lunedì 29 giugno e mercoledì 1° luglio, nella fascia oraria dalle 22 alle 6, sarà disposta la chiusura dell’intera carreggiata in direzione Catania.

Secondo quanto riferito dalla società, le verifiche saranno effettuate esclusivamente nelle ore notturne con l’obiettivo di limitare i disagi alla circolazione veicolare e consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza per gli operatori e gli utenti della strada.

Durante il periodo di interdizione al traffico, la viabilità alternativa sarà assicurata, come indicato dalla segnaletica temporanea di cantiere, attraverso la strada statale 114 “Orientale sicula”.


Tags:, ,

Articoli simili

La Gazzetta Augustana su facebook

Le Città del Network

Augusta Siracusa

 

Copyright © 2026 La Gazzetta Augustana.it
Progetto editoriale a carattere periodico registrato al ROC (AGCOM) con n. 25784
Direttore responsabile: Cecilia Casole
PF Editore di Forestiere Pietro - P. IVA 01864170897

Copyright © 2015/2026 PF Editore

In alto