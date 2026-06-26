Autostrada Catania-Siracusa, chiusure notturne verso Catania dal 29 giugno all’1 luglio

AUGUSTA – Sarà interessata da chiusure notturne l’autostrada Catania-Siracusa per “eseguire le attività di ispezione tecnica delle gallerie“.

A comunicarlo è Anas, che rende noto come, nelle notti comprese tra lunedì 29 giugno e mercoledì 1° luglio, nella fascia oraria dalle 22 alle 6, sarà disposta la chiusura dell’intera carreggiata in direzione Catania.

Secondo quanto riferito dalla società, le verifiche saranno effettuate esclusivamente nelle ore notturne con l’obiettivo di limitare i disagi alla circolazione veicolare e consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza per gli operatori e gli utenti della strada.

Durante il periodo di interdizione al traffico, la viabilità alternativa sarà assicurata, come indicato dalla segnaletica temporanea di cantiere, attraverso la strada statale 114 “Orientale sicula”.