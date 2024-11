Primo piano Augusta, arrestato 28enne per furto in villetta di

AUGUSTA – I carabinieri di Augusta, coadiuvati da poliziotti in servizio al locale commissariato, hanno arrestato un 28enne per l’ipotesi di reato di furto aggravato in abitazione.

Nella notte tra mercoledì e giovedì, il giovane si sarebbe introdotto in una villetta in contrada Vignali e avrebbe iniziato a smontare gli infissi delle finestre, ignaro dell’impianto di allarme e di videosorveglianza. È scattata la segnalazione dell’intrusione ai proprietari, in quel momento assenti, i quali hanno quindi contattato la centrale operativa dei carabinieri di Augusta.

Grazie a un tempestivo intervento dei militari del nucleo radiomobile, con l’ausilio di una volante della Polizia, il giovane è stato sorpreso mentre si trovava ancora all’interno dell’immobile, impegnato a smontare gli infissi e ad accatastarli sulla strada, pronti per essere caricati su qualche automezzo, e avrebbe cercato di sottrarsi all’arresto nascondendosi al buio tra i cespugli.

La refurtiva è stata restituita al proprietario. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.

