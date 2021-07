Primo piano Augusta, arrestato 53enne per spaccio di cocaina di

AUGUSTA – I carabinieri dell’aliquota operativa di Augusta hanno arrestato in flagranza di reato un pregiudicato 53enne, domiciliato in Augusta, per spaccio di droga. È stato pertanto sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria aretusea.

Secondo quanto reso noto dai militari, l’uomo è stato “sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina ad un consumatore locale“, che successivamente è stato segnalato alla Prefettura di Siracusa quale assuntore ai sensi dell’articolo 75 del Dpr 309/1990.

La droga, sequestrata come il denaro che il 53enne avrebbe percepito a titolo di pagamento, all’esito delle verifiche effettuate dal laboratorio d’analisi delle sostanze stupefacenti dei carabinieri di Catania, è risultata contenere un’alta percentuale di principio attivo, pari a circa il 90 per cento.

