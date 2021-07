Primo piano Augusta, tartaruga marina in “sopralluogo” a cala Paradiso per nidificare di

AUGUSTA – La spiaggetta di cala Paradiso, sul lato di levante dell’Isola, è stata teatro di un evento eccezionale, presumibilmente nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. Almeno una tartaruga marina della specie Caretta caretta vi ha cercato un’area per la nidificazione, come ricostruito l’indomani dagli esperti intervenuti seguendo le tracce peculiari lasciate sulla sabbia, tra gli scarichi fognari purtroppo ancora presenti mentre la cittadinanza attende da decenni le opere per la depurazione delle acque reflue.

Nella mattinata sono state delimitate le aree sabbiose interessate da parte di personale della Guardia costiera di Augusta, insieme a volontari, tenendo in considerazione una possibile nidificazione, poi esclusa dagli esperti giunti da Catania.

La notizia è trapelata nella giornata di ieri da un gruppo facebook (“Sei augustana/o se…“, da cui è estratta la foto in copertina), ottenendo un’eco di rilievo.

È possibile che la tartaruga marina protagonista del “sopralluogo” possa tornare a cala Paradiso per nidificare, pertanto la Capitaneria di porto monitorerà l’area. Al contempo si raccomanda ai frequentatori della zona di prestare la massima attenzione a eventuali tracce di tartaruga, segnalandole telefonicamente al “numero blu” della Guardia costiera 1530.